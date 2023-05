Milano Fashion Week, Valentino apre a Milano la Moda Uomo

La settimana della moda maschile più importante al mondo sta per cominciare. Dal 16 giugno il testimone del Menswear da Pitti passa a Milano per una grande Fashion Week italiana

Secondo me è bellissimo che quest'anno Fendi, proprio la sera prima dell'inizio ufficiale della kermesse milanese, sfili a Firenze aprendo di fatto quella che poi è la settimana delle sfilate. Quindi è una grande Fashion Week che parte con la bellissima fiera di Pitti e continua poi con le grandi sfilate di Milano.

Queste le parole del Presidente di Camera Nazionale della Moda Italiana Carlo Capasa durante la nostra intervista in occasione della conferenza stampa per la prossima edizione di Milano Fashion Week Men’s Collection Spring/Summer 2024.

Dal 16 al 20 giugno Milano ospita infatti una settimana della moda che è già iniziata il 12 giugno a Firenze. "Il messaggio che vogliamo lanciare", prosegue Capasa, "è quello che la moda da uomo ha casa in Italia."

72 appuntamenti per 5 giorni di moda uomo

In calendario 72 appuntamenti: 22 sfilate fisiche e 5 sfilate digitali, 30 presentazioni, 4 presentazioni su appuntamento, e 11 eventi. Si parte venerdì alle 14.00 con la sfilata di Valentino per concludere con Zegna lunedì 19 giugno.

Martedì sarà invece dedicato ai contenuti digitali presentati sulla piattaforma di CNMI.

In mezzo i grandi nomi della moda, da Giorgio Armani a Gucci, da Dolce & Gabbana a Brunello Cucinelli.

Debutto in passerella per Andersson Bell, mentre Maccapani, Maison Laponte, Marcello Pipitone – Bonola, Mcm, Setchu e Skin of Nature presenteranno per la prima volta le loro collezioni all’interno del calendario di CNMI.

Importanti ritorni poi per il brand Neil Barrett, che tornerà a sfilare, e per Ralph Lauren Purple Label tra le presentazioni.

Numeri della moda uomo al di sopra delle aspettative

“I numeri di settore”, commenta Carlo Capasa, “ci fanno guardare alla Milano Fashion Week con ottimismo con una crescita di fatturato del 14% nel primo bimestre del 2023, rispetto al primo bimestre dello scorso anno. Grazie ai nostri brand, ai giovani designer che scelgono di presentare durante la nostra Fashion Week e grazie alla collaborazione con ICE e il Comune, Milano continua a rafforzare il suo ruolo di capitale internazionale della moda.”

La moda e Milano, un legame fondamentale per tutto l’indotto

“La Milano Fashion Week Men’s Collection di giugno, insieme agli altri appuntamenti cardine della moda in città, conferma il forte legame di Milano con questo comparto”, afferma l’assessora allo Sviluppo Economico, con deleghe a Moda e Design, Alessia Cappello.“Un legame unico, innovativo e produttivo che rende la nostra città un palcoscenico eccezionale di creatività, capacità e saper fare. Lo sappiamo bene, dietro al glamour e all’innovazione delle sfilate c’è una realtà di manifattura artigiana di altissima qualità ed eccellenza, una filiera produttiva importante per il tessuto economico della nostra città e del nostro Paese.”

Nona edizione del FFFMilano

In concomitanza con la Milano Fashion Week Men’s Collection torna dal 12 al 19 giugno il Fashion Film Festival Milano (FFFMilano), evento internazionale di moda e cultura fondato e diretto da Constanza Etro. Realizzato in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana e il patrocinio del Comune di Milano, il FFFMilano arrivato alla sua nona edizione, rappresenta un ottimo strumento e un’ottima opportunità per potenziare l’esposizione del Made in Italy all’estero in un contesto internazionale contemporaneo, digitale e d’avanguardia.

FFFMilano si pone inoltre ancora una volta come un ponte tra culture diverse, affrontando anche il tema della diversità e dell’inclusione.

Per celebrare la nona edizione, FFFMilano lancia due nuovi progetti: una vera e propria piattaforma di streaming gratuita e aperta a tutti dal 12 al 19 giugno, con una selezione di 270 fashion film. E poi l’ingresso nel Metaverso. Il FFFMilano diventa infatti il primo festival di fashion film ad approdare nel Metaverso dal 12 al 19 giugno.