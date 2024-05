4/14 ©Getty

Benedetta Porcaroli nasce ventiquattro anni fa a Roma. Nel 2015 arriva per lei la prima esperienza con la recitazione, quando viene selezionata per il ruolo di Federica nella fiction televisiva Tutto può succedere, remake italiano di Parenthood, in onda su Rai1. Quel ruolo viene da lei interpretato per tutte e tre le stagioni



Stories, "Benedetta Porcaroli – Tutta l’anima che ho". VIDEO