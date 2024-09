La Stanza Accanto, cosa sapere sul film di Pedro Almodóvar

Dalla trama alla data di uscite in Italia, ecco tutto quello che c’è da sapere sulla nuova pellicola di Pedro Almodóvar. Protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore

La Stanza Accanto è il nuovo film di Pedro Almodóvar. La pellicola è in concorso all’81esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (SEGUI LA DIRETTA). Protagoniste Tilda Swinton e Julianne Moore.

La Stanza Accanto, tutti i dettagli del film Pedro Almodóvar ha firmato regia e sceneggiatura della pellicola tratta dal romanzo What Are You Going Through della scrittrice statunitense Sigrid Nunez. The Room Next Door, titolo del film nella versione originale, è il primo lungometraggio in lingua inglese del regista spagnolo. La Stanza Accanto, il cast e il teaser trailer Tilda Swinton e Julianne Moore sono le protagoniste del film. Le attrici interpretano due amiche di vecchia data che si ritrovano a vivere insieme per un’insolita situazione. Warner Bros. Italia ha diffuso le prime immagini del lavoro attraverso il tease trailer, disponibile in apertura. approfondimento Mostra del Cinema di Venezia, oggi Almodóvar in Concorso. DIRETTA

La Stanza Accanto, la trama Warner Bros. Italia ha diffuso anche la sinossi ufficiale: “La Stanza Accanto segue la storia di una madre imperfetta e di una figlia rancorosa, separate da un grave malinteso. Tra di loro, un’altra donna, Ingrid (Julianne Moore), amica della madre, è la custode del loro dolore e della loro amarezza. Martha, la madre (interpretata da Tilda Swinton), è una reporter di guerra e Ingrid è una romanziera autobiografica. Il film affronta la crudeltà infinita della guerra, i modi molto diversi in cui le due autrici femminili si avvicinano e scrivono della realtà, della morte, dell’amicizia e del piacere sessuale come i migliori alleati nella lotta contro l’orrore”. La trama prosegue: “Ma evoca anche i dolci risvegli con il cinguettio degli uccelli, in una casa costruita nel mezzo di una riserva naturale nel New England, dove le due amiche vivono in una estrema e stranamente amabile situazione”. La Stanza Accanto, la durata la data di uscita La pellicola (FOTO) ha una durata di 107 minuti. Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a fine anno: il 5 dicembre. approfondimento Mostra del Cinema di Venezia 2024, i 21 film in concorso. FOTO

La Stanza Accanto, il commento del regista Pedro Almodóvar ha raccontato: “The Room Next Door è il mio primo lungometraggio in inglese. La mia insicurezza è scomparsa dopo la prima lettura a tavolino con le attrici, alle prime indicazioni di regia. La lingua non sarebbe stata un problema, e non perché io padroneggi l’inglese, ma perché tutto il cast era pronto a venirmi incontro per capirmi e farsi capire”. Il regista ha aggiunto: “I miei film sono pieni di dialoghi. Tra tutti gli elementi narrativi (tutti importanti e in cui sono coinvolto al 100%), sono gli attori a raccontare davvero la storia. In The Room Next Door Tilda Swinton e Julianne Moore sostengono da sole tutto il peso del film e sono incredibili. Sono stato fortunato perché entrambe hanno dato vita a un vero e proprio recital. A volte, durante le riprese, sia io che la troupe eravamo sull’orlo delle lacrime. È stato un lavoro molto commovente e benedetto, in un certo senso”.