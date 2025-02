Super Bowl 2025, i trailer mostrati da F1 con Brad Pitt al M3GAN 2.0

Ecco le anticipazioni dei film più attesi che hanno debuttato durante l’evento sportivo dell’anno. Parliamo dell’appuntamento più seguito negli Stati Uniti che è, anche, una delle vetrine più ambite per l’industria cinematografica. Nella notte italiana appena trascorsa, sono stati diffusi numerosi nuovi sguardi sulle pellicole più attese del 2025

Il Super Bowl, andato in scena poche ore fa nella sua edizione del 2025, non è solo l’evento sportivo più seguito negli Stati Uniti: è anche una delle vetrine più ambite per l’industria cinematografica. Come ogni anno, infatti, le principali case di produzione sfruttano l’enorme visibilità della serata per lanciare i trailer dei loro titoli cinematografici più attesi.

Alcuni studios, come Paramount, avevano già reso disponibili online le loro anteprime, mentre altre – tra cui quella che aveva in serbo il nuovo film di Superman – mantenevano il massimo riserbo fino alla diretta, che è andata in onda nella notte italiana appena trascorsa. Tra spot esclusivi e sorprese inaspettate, ecco i trailer che sono stati mostrati durante il cosiddetto “Big Game”. Di seguito trovate le anticipazioni delle pellicole più attese che hanno debuttato durante l’evento sportivo dell’anno, almeno per quanto riguarda gli eventi a stelle e strisce…

I trailer cinematografici mostrati al Super Bowl 2025 Durante il Super Bowl 2025 sono stati rilasciati numerosi teaser trailer dei film in uscita quest'anno. Ecco tutti quelli mostrati durante l'evento che si è tenuto poche ore fa, il 9 febbraio 2025. Novocaine Jack Quaid (The Boys) è il protagonista di questa action comedy in salsa supereroistica incentrata su un uomo che non prova dolore. Sfrutta quindi questa sua condizione per salvare la ragazza dei suoi sogni dopo che questa è stata rapita. Diretto da Dan Berk e Robert Olson, Novocaine vede nel cast anche Amber Midthunder (Prey) e Ray Nicholson (Smile 2) e arriverà nei cinema italiani il 13 marzo 2025, mentre l’uscita in Usa è prevista per il 14 marzo. Di seguito potete guardare il trailer mostrato questa notte all'evento. Approfondimento Super Bowl 2025, il programma dell'Halftime show e della finale

Thunderbolts* Il trailer completo di Thunderbolts* è stato rilasciato durante il Super Bowl LIX, l’edizione 2025. Il film Marvel riunisce gli anti-eroi Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), The Winter Soldier/Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), Taskmaster (Olga Kurylenko) e John Walker (Wyatt Russell), chiamati in azione quando gli Avengers non sono disponibili. Il trailer include anche Julia Louis-Dreyfus nei panni della direttrice della CIA Valentina Allegra de Fontaine. Thunderbolts* uscirà nei cinema italiani il 30 aprile 2025, mentre in Usa arriverà in sala dal 2 maggio. Approfondimento Thunderbolts*, il trailer del nuovo film Marvel Florence Pugh

Mission: Impossible - The Final Reckoning Tom Cruise torna (forse per l’ultima volta) nei panni dell’agente Ethan Hunt della Impossible Mission Force nel teaser trailer di 30 secondi rilasciato durante il Super Bowl. Nel cast dell’ottavo capitolo della saga Mission: Impossible ritornano Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Greg Tarzan Davis, Esai Morales, Henry Czerny, Pom Klementieff, Hayley Atwell e Angela Bassett.

Tra le nuove aggiunte al cast, troviamo Nick Offerman, Hannah Waddingham, Katy O’Brian, Holt McCallany, Tramell Tillman e Janet McTeer. Il film Mission: Impossible - The Final Reckoning, diretto da Christopher McQuarrie, arriverà nei cinema italiani dal 21 maggio 2025, mentre in quelli americani è atteso dal 23 maggio.

Lilo & Stitch Il classico animato della Disney Lilo & Stitch torna in una versione live-action con un cast che include Hannah Waddingham, Zach Galifianakis, Tia Carrere, Billy Magnussen, Courtney B. Vance e la voce di Chris Sanders (regista del film d'animazione candidato agli Oscar 2025 Il Robot Selvaggio, titolo originale: The Wild Robot) nel ruolo di Stitch. Il teaser trailer presentato al Super Bowl (che trovate di seguito) mostra Stitch seminare il caos durante l’evento. Il film uscirà in Italia in 21 maggio, per poi uscire negli Stati Uniti il 23 maggio. Approfondimento Lilo & Stitch, il teaser e cosa sapere del film live-action Disney

Dragon Trainer Anche Dragon Trainer passa dall’animazione al live-action, esattamente come il sopracitato Lilo & Stitch, con un remake del primo film della saga. Mason Thames interpreta Hiccup, il giovane vichingo che fa amicizia con il drago ferito Sdentato. Nel cast troviamo anche Nico Parker nei panni di Astrid, Julian Dennison come Gambedipesce e Nick Frost nel ruolo di Skaracchio. Gerard Butler riprende il suo ruolo animato nei panni del padre di Hiccup, Stoick. Diretto dal regista del film originale Dean DeBlois, Dragon Trainer (titolo originale: How to Train Your Dragon) uscirà in Italia il 12 giugno e in Usa il 13 giugno.

F1 Un thriller d’azione ambientato nel mondo della Formula 1 con protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota che esce dal ritiro per allenare una nuova promessa: ecco che cos'è l'attesissimo F1. Diretto da Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), il film vede nel cast anche Kerry Condon, Tobias Menzies e Javier Bardem. L’uscita di F1 è prevista per il 26 giugno in Italia, mentre negli Stati Uniti arriverà in sala il giorno prima, il 25 giugno.

M3GAN 2.0 Il sequel del successo horror M3GAN si intitola M3GAN 2.0 e vede il ritorno dell’intelligenza artificiale malvagia, riportata in vita da Gemma (Alison Williams) per seminare nuovo terrore. Amie Donald torna nei panni di M3GAN, mentre Jenna Davis presta nuovamente la voce al robot inquietante. Il film M3GAN 2.0 uscirà in Italia il 26 giugno 2025, mentre in Usa il 27 giugno. Approfondimento M3GAN, nel 2025 arriverà il sequel

Jurassic World Rebirth (in italiano: Jurassic World - La Rinascita)

Ambientato cinque anni dopo Jurassic World Dominion, il nuovo capitolo della saga è Jurassic World Rebirth (in italiano: Jurassic World - La Rinascita. Introduce un cast inedito, tra cui Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, pronti ad affrontare una nuova ondata di caos preistorico. Diretto da Gareth Edwards (Godzilla), Jurassic World - La Rinascita arriverà nei cinema italiani e statunitensi a partire dal 2 luglio. Approfondimento Jurassic World - Rebirth, è uscito il trailer del film

Smurfs (in italiano I Puffi)

Nel nuovo film animato de I Puffi (titolo originale: Smurfs), Puffetta (che nella versione originale ha la voce di niente po’ po’ di meno che Rihanna) guida i Puffi in una missione di salvataggio per ritrovare Grande Puffo (John Goodman, mentre nella versione italiana è Paolo Bonolis a doppiarlo), rapito da un misterioso nemico. Il cast vocale include Hannah Waddingham, Kurt Russell, Natasha Lyonne, Dan Levy, Octavia Spencer, Nick Offerman, Sandra Oh, Alex Winter e Xolo Maridueña. Il film uscirà il 18 luglio nelle sale americane, mentre in Italia arriverà dal 17 agosto 2025 con le voci del sopracitato Bonolis e di Luca Laurenti. Approfondimento I Puffi - Il film, il teaser con le voci di Bonolis e Luca Laurenti

Superman Anche se Superman di James Gunn non ha avuto un vero e proprio trailer durante il Super Bowl, il regista è apparso durante il Puppy Bowl XXI su Animal Planet insieme al suo cane, Ozu, per condividere un breve messaggio e mostrare alcune clip del cane Krypto (doppiato da David Corenswet). Il film vede nel cast Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Nathan Fillion, Wendell Pierce, Milly Alcock, Mikaela Hoover, Edi Gathegi, Pruitt Taylor Vince, Anthony Carrigan, Skyler Gisondo e Sean Gunn. L’uscita è prevista in Italia per il 10 luglio, in Usa per l’11 luglio. Approfondimento Superman, il nuovo spot del film con le scene inedite

And now some inspirational words from James Gunn and Ozu 🦸 #PuppyBowl @Superman pic.twitter.com/wtY5iLUQur — Animal Planet (@AnimalPlanet) February 9, 2025