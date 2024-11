Dragon Trainer, il trailer del film live-action

Cinema

Drive-Away Dolls - Sky Cinema Due. Ethan Coen dirige il suo primo film senza il contributo del fratello, una commedia pulp con Margaret Qualley e Geraldine Viswanathan in uscita il 3 novembre. A Philadelphia, nel 1999, un uomo in possesso di una valigia viene aggredito e ucciso in un vicolo. La valigia finisce in un auto che, per un equivoco, la compagnia di noleggio affida a Jaime e Marian. Così le due ignare ragazze si ritrovano alle calcagna due sicari in cerca dello speciale bagaglio. Presenti, con un cameo, anche Pedro Pascal e Matt Damon