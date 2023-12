Dumbo, le curiosità sul film diretto da Tim Burton

Uscito nel 1941, Dumbo ha segnato la nostra infanzia. Ed è tra i classici Disney che di padre in figlio, di generazione in generazione, si tramandano. Nel 2019, il film animato è uscito nelle nuove vesti live action grazie al lavoro di uno straordinario Tim Burton ( FOTO ). "Dumbo è il personaggio che mi è più affine , il simbolo della figura dell'artista che fa fatica ad essere accettato ", raccontava all'epoca il regista. Perché Dumbo era, ed è, un film visionario. Una favola malinconica che parla di diversità e accettazione, di famiglia e di riscatto. Temi attuali che, mercoledì 27 dicembre, arrivano per la prima volta in chiaro su Rai 1.

Dal doppiaggio di Elisa al rifiuto di due grandi attori

Nel doppiaggio italiano di Dumbo ha lavorato una straordinaria voce italiana: Elisa. La cantante friulana ha interpretato il brano Bimbo Mio, presente anche nel film originale, realizzando un suo sogno. Anzi, due: lavorare con Tim Burton e prendere parte a un classico Disney. Per un nome illustre che ha accettato, due - altrettanto illustri ma oltreoceano - hanno rifiutato: Will Smith (che ha declinato per via del suo impegno in Bad Boys 3) e Tom Hanks (che ha preferito il dramma bellico Greyhound). In compenso, hanno detto sì numerosi attori feticcio di Tim Burton: Eva Green (già nel cast di Dark Shadows e Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali), Michael Keaton (Beetlejuice – Spiritello porcello, Batman e Batman – Il ritorno), Danny DeVito (Batman – Il ritorno, Mars Attacks e Big Fish – Le storie di una vita incredibile). Un'ultima curiosità? Dumbo, oltre che un film sulla diversità, è anche un film di denuncia contro i circhi con gli animali. "Ho fatto un film sul circo ma non ho mai amato il circo", ha spiegato Tim Burton. "I clown mi terrorizzavano e non mi piaceva neanche vedere gli animali esibirsi. Un animale selvatico non dovrebbe mai essere costretto a fare cose strane, diverse dalla sua natura".