Tom Hanks, in una pubblicità l'immagine AI dell'attore senza consenso

“Attenzione! C’è un video là fuori che promuove alcuni piani dentali con una versione AI di me. Non ho niente a che vedere con questo”. In un post pubblicato su Instagram nella giornata di sabato, Tom Hanks ha messo in guardia nove milioni e mezzo di followers da un inganno circolato sul web, una pubblicità di assicurazioni dentali che senza il consenso dell’attore ha utilizzato un’immagine dalle identiche fattezze generata però con l’intelligenza artificiale. Lo scorso aprile, durante una puntata del podcast del comico britannico Adam Buxton andata in onda pochi giorni prima dello scoppio dello sciopero degli sceneggiatori di Hollywood, il vincitore del premio Oscar aveva già espresso preoccupazione per l’uso delle nuove tecnologie nel cinema e nella televisione. “L’abbiamo visto arrivare. Abbiamo visto che ci sarebbe stata questa capacità di prendere gli zero e gli uno in un computer e di trasformarli in un volto e in un personaggio. Ora che da allora è cresciuta un miliardo di volte, lo vediamo dappertutto. Posso dirvi che ci sono discussioni in corso in tutte le corporazioni, in tutte le agenzie e in tutti gli studi legali per raccogliere le conseguenze legali del fatto che la mia faccia e la mia voce – e quella di chiunque altro – siano la nostra proprietà intellettuale”. Hanks aveva proseguito: “Chiunque ora può ricreare sé stesso a qualsiasi età tramite l’intelligenza artificiale o la tecnologia deepfake”, anche all’infinito. “Potrei essere investito da un autobus domani, e basta, ma le performance possono continuare ancora e ancora e ancora. E al di fuori della comprensione che è stata fatta con l’AI o con il deepfake, non ci sarà niente che vi dirà che quello non sono io e io soltanto. E avrà un certo grado di qualità realistica. È certamente una sfida artistica, ma è anche una sfida legale”.