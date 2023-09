AI4TRUST, intelligenza artificiale contro disinformazione online VIDEO

La disinformazione online sta investendo in modo crescente la società, in particolare su temi quali la salute, il riscaldamento globale e i cambiamenti sociali. E anche se le "notizie false" sono sempre esistite, l’enorme quantità di contenuti online prodotta ogni giorno rende sempre più complesso identificare e contrastare le informazioni false o manipolate. La nuova generazione di questi contenuti - realizzati anche grazie all’intelligenza artificiale generativa - viene creata e diffusa a una velocità tale da rendere molto complesso per gli esseri umani monitorarla e contrastarne gli effetti, come nel caso di questo network di 36 siti che usano l'IA per generare contenuti inaffidabili scoperto in Italia da NewsGuard . La penetrazione sempre più diffusa di informazioni false o manipolate può contribuire ad esacerbare le crisi e rendere più profonde le divisioni, danneggiando il funzionamento delle società democratiche.

L’iniziativa AI4TRUST

Come detto, la produzione e diffusione di contenuti falsi o manipolati è troppo ampia per essere monitorata e contrasta solamente dagli esseri umani. È però possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per farlo, ed è questo l’obiettivo del progetto AI4TRUST: nei prossimi anni il consorzio si propone di realizzare soluzioni ibride che combinino l’IA e le capacità umane per mitigare gli effetti della disinformazione online. Il sistema monitorerà - grazie a nuovi algoritmi di intelligenza artificiale - numerosi social media e piattaforme tradizionali, analizzando diversi tipi di contenuti (foto, video e testi) in diverse lingue e identificando possibili informazioni manipolate o false. Questo permetterà ai giornalisti e fact-checkers di rispondere più velocemente ed efficacemente a questo tipo di contenuti, mitigandone gli effetti e disincentivandone allo stesso tempo la produzione e diffusione. AI4TRUST realizzerà quindi una piattaforma online per fornire a media, ricercatori e decisori politici elementi chiavi per identificare e contrastare informazioni manipolate o false.