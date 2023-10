Intervistata da Today, Jada Pinkett Smith ha rivelato ciò che nessuno sospettava: lei e Will Smith sono separati ormai da anni. Ma le rivelazioni non sono finite, e l'attore ha scelto di commentarle con una lettera

Martedì 17 ottobre uscirà Worthy, il libro di memorie di Jada Pinkett Smith. Che, tra le altre cose, racconta la vera natura del suo matrimonio con Will Smith (i due si sono separati in gran segreto 7 anni fa, ma non intendono divorziare ndr.).

L'attore, in genere molto riservato sulla sua vita privata, ha deciso di rispondere pubblicamente alle prime indiscrezioni.

La risposta di Will Smith alle indiscrezioni

Jada Pinkett Smith ha parlato di Worthy con Jay Shetty, apparendo in una puntata del suo podcast On Purpose with Jay Shetty. Nella puntata, che andrà in onda integralmente lunedì 16 ottobre, il conduttore ha letto una lettera inviata da Will Smith in persona.

"Se avessi letto questo libro trent'anni fa, sicuramente ti avrei abbracciato di più. Comincerò a farlo ora", ha scritto l'attore, rivolgendosi alla (ex?) moglie. "Benvenuta nel The Authors' Club. Ti amo infinitamente. Ora prendi un buon Merlot e riposati". "Sa che non posso bere Merlot. Capisci perché non posso divorziare da questo burlone?" ha risposto Jada Pinkett Smith, divertita ed emozionata per quelle parole dense d'amore e d'orgoglio.

Sulla sua pagina Instagram, Will Smith ha poi pubblicato una foto con una didascalia, "Notification Off", con cui pare volersi allontanare dal clamore che il libro di Pinkett Smith ha suscitato. Non prima, però, di aver commentato il memoir con una mail al New York Times, definendo la moglie "resiliente, intelligente e compassionevole" e facendo una sorta di mea culpa:"Quando vivi con qualcuno per più di metà della tua vita, si viene a creare una certa cecità emotiva e si può perdere troppo facilmente sensibilità verso le sfumature nascoste e le sottigliezze dell’altro".