La moglie (o ex moglie) di Will Smith ha rilasciato una serie di interviste, da Today a People fino ad arrivare a NBC News. Rompe il silenzio sul matrimonio con Will Smith e sul tristemente celebre schiaffo tirato a Chris Rock la fatidica notte degli Oscar. E racconta che lei e Will in realtà sono separati dal 2016. Svela anche che Chris Rock le chiese di uscire. Queste interviste arrivano in occasione dell'uscita di “Worthy”, il memoir di Jada Pinkett Smith che uscirà il 17 ottobre



Jada Pinkett Smith ha deciso di rompere il silenzio sul matrimonio con Will Smith, sul tristemente celebre schiaffo agli Oscar e sul suo percorso verso l’auto-accettazione. L’attrice ha rilasciato una serie di interviste, parlando in esclusiva sia a Today sia a People sia a NBC News, tra gli altri. Ai magazine e alle TV ha raccontato molte cose. A Today e a NBC News ha svelato che lei e Will in realtà sono separati dal 2016. Invece a People ha confessato un colpo di scena inaspettato: ha rivelato che Chris Rock le chiese di uscire. Prima del tristemente celebre schiaffo, s’intende. L'autrice del libro in arrivo Worthy ha raccontato a People nelle scorse ore come ha trovato un "nuovo mondo di guarigione di cui sono così grata”, come riporta sul magazine Jason Sheeler.

Jada Pinkett Smith sa che tutto il mondo aspetta da 18 mesi che lei dica qualcosa di quello che accadde agli Academy Awards del 2022, quando sedeva in prima fila alla cerimonia più importante dello spettacolo e ha visto suo marito Will Smith schiaffeggiare Chris Rock sul palco degli Oscar, in diretta televisiva, dopo che Rock aveva fatto una battuta sulla testa rasata di Jada (a causa dell'alopecia).

Jada Pinkett Smith: "Pensavo, ‘Questo è uno sketch’” "Pensavo, ‘Questo è uno sketch’”, confessa ora Jada Pinkett Smith. Come molte persone che hanno visto l'incidente in diretta in TV, all'inizio non ha creduto che fosse reale. "Pensavo, ‘Non c’è modo che Will l'abbia colpito’” afferma Jada Pinkett Smith, 52 anni. “Solo quando Will è tornato verso la sua sedia ho realizzato che non era uno sketch”. Le prime parole che ha rivolto a Will, una volta rimasti soli dopo lo spettacolo, sono state: “Stai bene?”. Come scrive People, la risposta è ancora in corso, una risposta che Jada ha scritto - tra molti altri argomenti, tra cui la sua difficile infanzia e il loro complicato matrimonio - nel suo avvincente nuovo libro Worthy, in uscita il 17 ottobre. “Starò al suo fianco,” dice del marito 55enne, “ma gli permetterò anche di capire da solo”.

Nel suo libro, Pinkett Smith ha condiviso altri ricordi sullo schiaffo. È stato quando suo marito ha urlato a Rock: “Tieni il nome di mia moglie fuori dalla tua fottuta bocca” che ha cominciato a “percepire la gravità della situazione”. Ha scritto: “Anche così, non mi è chiaro il motivo per cui Will è così arrabbiato. Vivevamo vite separate ed eravamo lì come famiglia, non come marito e moglie. Ma quando sento Will urlare ‘moglie’ nel caos del momento, un cambiamento tipo ‘Oh cavolo… Sono sua moglie!’ avviene all’istante”. L’attrice ha pure spiegato di avere avuto una “premonizione proprio prima dell’incidente”, per via dell’abitudine di Rock di fare battute a sue spese agli Oscar. Sperava tanto che Rock non lo facesse di nuovo, ma ricorda di aver pensato: “Non riuscirà a trattenersi”. Jada Pinkett Smith ha ammesso che la battuta che prendeva di mira la sua testa rasata e l’alopecia non l’ha ferita particolarmente, e ha riconosciuto che si trattava di “una battuta molto leggera”, tuttavia si è preoccupata per coloro “le cui condizioni sono peggiori delle mie”.

“Ero frustrata dal fatto che la maggior parte delle persone non riesca a capire quanto possa essere devastante l’alopecia. Il mio cuore si è spezzato per i tanti che vivono nella vergogna, i bambini che si sono suicidati dopo essere stati presi in giro dai loro compagni di classe. E ora gli Oscar, in tutto il loro politically correct, facevano vedere al mondo che era giusto fare battute a spese di una donna che soffre di alopecia?” ha detto Jada Pinkett Smith.

approfondimento Jada Pinkett Smith racconterà il matrimonio con Will Smith

Jada Pinkett Smith aveva una vita movimentata già prima dello schiaffo agli Oscar

Ma l’attrice, come scrive nel suo libro, aveva una vita abbastanza movimentata prima del 27 marzo 2022. "Stavo vivendo molte vite contemporaneamente”, racconta.

“Figlia di genitori con problemi di abuso di sostanze, Jada ha sopravvissuto a una difficile infanzia a Baltimora e ha dimostrato un grande talento come interprete. Ha studiato recitazione per un anno alla North Carolina School for the Arts prima di fare il suo ingresso a Hollywood - dove ha ottenuto ruoli televisivi (A Different World) e in film come Set It Off, Menace II Society, Il professore matto, Collateral e Matrix. Lungo il percorso, ha conosciuto un giovane attore di nome Will. Dopo essersi incontrati più volte per caso - e una volta che si era separato dalla sua prima moglie Sheree Zampino - la chiamò e chiese: ‘Con chi esci?’ Rispondendo che era single, Will dichiarò: ‘Bene, esci con me ora’”, scrive People, riportando in esclusiva estratti e dettagli del libro in uscita di Jada Pinkett Smith. Nell’opera autobiografica, racconta gli alti della sua vita ma si sofferma anche - e soprattutto - sui bassi. Bassi talmente bassi da portarla quasi a sprofondare: "A 40 anni, ero sprofondata in talmente tanto dolore che non riuscivo a trovare una via d'uscita oltre la morte. Quindi ho fatto un piano”. Nel periodo in cui tutti, guardandola, credevano che lei fosse la persona più fortunata al mondo, tra glamour, sorrisi, ville e abiti da sogno, dentro invece era devastata. “Ho colpito un muro enorme, una quantità massiccia di depressione”. Ha iniziato a pianificare il suo suicidio. "Ho iniziato a cercare luoghi, dirupi dove avrei potuto avere un incidente, perché non volevo che i miei figli pensassero che la loro madre si era suicidata”, riporta in esclusiva People.

approfondimento Jada Pinkett Smith sullo schiaffo di Will: "Stiamo provando a guarire"

Jada Pinkett Smith racconta che lei e Will sono separati dal lontano 2016 In un video esclusivo tratto dal suo prossimo speciale in prima serata su NBC News con Hoda Kotb, che andrà in onda il 13 ottobre su NBC, Jada Pinkett Smith conferma a Hoda Kotb che la sua relazione con Will Smith è più complessa di quanto si possa pensare. E che le cose non stanno come tutti credono. Racconta infatti che lei e Smith si sono separati e hanno vissuto "vite completamente separate" dal 2016, quasi 20 anni dopo essersi sposati nel 1997.

Ulteriori dettagli sulla loro relazione, sia su come è iniziata sia su come si trova ora, saranno svelati nel suo memoir in arrivo. Nel video in anteprima di NBC, Hoda Kotb chiede a Jada Pinkett Smith dettagli su quanto scrive sul matrimonio nel suo libro. È a quel punto che l’attrice rivela che, nonostante lei e Will siano ancora legalmente sposati, non sono più una coppia a livello romantico, a livello sentimentale ed effettivo insomma.

"Non era un divorzio sulla carta," precisa Kotb. "Esatto," risponde Pinkett Smith. "...ma era un divorzio," continua Kotb. "Divorzio," coonferma e sottolinea Jada Pinkett Smith.

Quando Kotb chiede direttamente perché la coppia non aveva condiviso in precedenza lo stato della loro relazione, Jada Pinkett Smith afferma che è stata una questione di "non essere ancora pronti... Ancora cercavamo di capire come fare in modo che tra di noi funzioni la partnership... Abbiamo pensato: come possiamo presentarlo alle persone? Non avevamo ancora trovato una risposta." Quando Kotb chiede cosa ha portato alla "frattura" della relazione, Pinkett Smith risponde: "Perché si è fratturata... ci sono molte cose... Quando siamo arrivati al 2016, eravamo semplicemente esausti dal tentativo. Penso che entrambi fossimo ancora bloccati nella nostra fantasia su come pensavamo che l'altro avrebbe dovuto essere," afferma.

L’attrice aggiunge che, sebbene abbia considerato un divorzio a livello legale, non è mai stata in grado di portarlo a termine. "Ho fatto una promessa che non ci sarà mai una ragione per cui dovremmo divorziare. Lavoreremo insieme... a qualsiasi cosa," dice. "Semplicemente non sono stata in grado di infrangere quella promessa”.

approfondimento Oscar 2022, Will Smith si scusa con Chris Rock per lo schiaffo

Il rapporto tra Jada Pinkett Smith e Chris Rock In un’altra intervista con People, Jada Pinkett Smith ha detto di non aver parlato con Chris Rock dopo lo schiaffo. Però spiega che Rock sarebbe andato da lei subito dopo, tentando di scusarsi. “Chris è venuto all’estremità del palco e ha cercato di scusarsi con me. Mi ha detto: ‘Non volevo farti del male!’ Ho risposto: ‘Non posso parlarne adesso, Chris, è una vecchia stro***ta’”. Come fa sapere Rolling Stone in queste ore, Pinkett Smith ha ipotizzato alcune cose che avrebbero potuto ribollire sotto lo schiaffo, incluso un rispolverare gli Oscar 2016 e la campagna #OscarsSoWhite. “Chris Rock presentò lo show quell’anno e fece una manciata di battute su Pinkett Smith; Rock in seguito ha affermato in uno speciale di stand-up che Pinkett Smith gli aveva detto che avrebbe dovuto ritirarsi dalla conduzione in segno di solidarietà”, si legge su RS.

L’attrice ha aggiunto in modo un po’ criptico che c’erano anche “delle questioni” tra Smith e Rock “prima ancora che io entrassi in scena alla fine degli anni Ottanta”. E ha continuato: “Devo lasciare che Will e Chris ne parlino, ma hanno sicuramente i loro screzi”.

approfondimento Will Smith, l'AI mostra il punto di vista di Chris Rock sullo schiaffo

Rock avrebbe chiesto a Jada di uscire dopo aver scoperto che non stava più con Will Jada Pinkett Smith ha rivelato che nel 2016 Chris Rock le avrebbe chiesto di uscire. A Rock erano arrivate le voci secondo cui lei e Smith avevano divorziato. “Credo che più o meno ogni estate uscissero report secondo cui io e Will ci stavamo per lasciare”, ha spiegato lei. “E quell’estate in particolare, Chris, pensava che stessimo per divorziare. Quindi mi ha chiamato e in pratica mi ha detto: ‘Mi piacerebbe portarti fuori’. E io ho risposto: ‘Cosa intendi?’ Lui: ‘Be’, tu e Will non state per divorziare?’. E io: ‘No. Chris, quelle sono solo voci’”. Era sconvolto. E si è scusato tantissimo e basta”. approfondimento Will Smith, dopo lo schiaffo a Chris Rock si dimette dall'Academy