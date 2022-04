Will Smith, dopo lo schiaffo a Chris Rock si dimette dall'Academy

Lo schiaffo della Notte degli Oscar continua a far parlare. Il sito Variety riporta la notizia che mentre si sta valutando una possibile espulsione o quanto meno sospensione per l'aggressione a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar, Will Smith ha preferito giocare d'anticipo rassegnando le dimissioni dall'Academy of Motion Picture Arts & Sciences. In una dichiarazione, Smith ha definito le sue azioni "scioccanti, dolorose e imperdonabili" e ha sottolineato che accetterà qualsiasi conseguenza aggiuntiva che il Consiglio dei governatori dell'Accademia ritenga appropriate.