Continua a far clamore la vicenda dello schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante la notte degli Oscar. Secondo quanto riporta Variety, i leader dell'Academy si sono incontrati martedì con Smith per discutere dell’accaduto. Il presidente dell'Academy David Rubin e il Ceo Dawn Hudson hanno parlato con l'attore su Zoom in una breve videochiamata di circa 30 minuti. Smith si è scusato di nuovo con l’Academy, ha espresso la consapevolezza che ci sarebbero state delle conseguenze alla sua azione e ha cercato di spiegare il perché del suo scatto di rabbia (COSA È SUCCESSO - TUTTI I VINCITORI - I MEME).