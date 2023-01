M3GAN, nel 2025 arriverà il sequel

M3GAN 2.0 è stato confermato dalla casa di produzione Blumhouse. Dopo il grande successo di critica e pubblico di M3GAN al cinema, ci sarà una nuova avventura spaventosa e inquietante con al centro la bambola robotica dai capelli biondi. Universal ha programmato l’uscita del secondo film per il 17 gennaio 2025 , quindi la sceneggiatrice Akela Cooper si è messa subito a lavoro per definire la storia e i dettagli del progetto. Allison Williams e Violet McGraw torneranno come protagoniste, ma ancora non è stato confermato se alla regia ci sarà sempre Gerard Johnstone o il timone passerà di mano.

M3GAN: la trama del film

Gemma è una brillante robotica di una importante azienda di giocattoli e ha un progetto nascosto in cui crede molto, nonostante il suo capo lo ignori. Costruisce M3GAN, una forma di intelligenza artificiale estremamente avanzata che viene proposta sul mercato come una nuova bambola in grado di fare cose straordinarie e non far sentire più soli i bambini. M3GAN può diventare una compagna di giochi, una confidente, ma anche un surrogato dei genitori controllando e istruendo il bambino secondo le regole del suo sistema. Tuttavia la sua intelligenza gradualmente prende un’altra strada nel periodo in cui è abbinata a Cady, la nipote di Gemma che è andata a vivere con lei dopo la comparsa prematura dei genitori in un incidente stradale.