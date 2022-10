M3GAN, il trailer del film horror

Cinema

FRESH di Mimi Cave (Daisy Edgar-Jones) incontra il seducente Steve (Sebastian Stan) in un negozio di alimentari e, data la sua insoddisfazione con le app di incontri, corre il rischio lasciandogli il suo numero. Dopo il loro primo appuntamento, Noa è affascinata e accetta l’invito di Steve per un weekend romantico, ma scoprirà che il suo nuovo amante nasconde degli insoliti appetiti. Disponibile in streaming su Disney + (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

THE CURSED (Eight for Silver) di Sean Ellis. Gli abitanti di un paesino della campagna francese del XIX secolo sono terrorizzati da una misteriosa creatura che si nutre di essere umani. Per risolvere il caso viene chiamato John McBride (Boyd Holbrook). Al momento non si conosce la data di uscita del film in Italia