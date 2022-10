Cosa c'è da sapere su Grimcutty, l'horror sbarcato su Disney+

Un meme di internet diventa una spaventosa creatura moderna reale che minaccia i bambini Condividi

Scritto e diretto da John Ross, il film Grimcutty disponibile su Disney+ a un pubblico maggiore di 16 anni, si basa su una premessa curiosa e molto attuale: un meme prende vita e comincia a seminare il terrore in una piccola comunità. Nell'era del web e dei social media sicuramente la sceneggiatura può intrigare un vasto pubblico di diverse generazioni. Questo nuovo film horror prende spunto dal nostro tempo per dare vita a un mostro cinematografico inquietante e spaventoso.

La sinossi di Grimcutty leggi anche Biancaneve, Rachel Zegler: da bambina mi faceva paura il film Disney Tutto inizia con un semplice meme su internet che attira l’attenzione dei media, ma ben presto si trasforma in un incubo lasciando lo schermo ed entrando nella realtà per terrorizzare i bambini. Grimcutty prende vita quando i genitori si preoccupano per il benessere e la sicurezza del loro figlio. Un adolescente e suo fratello piccolo devono provare a fermare questa creatura paranormale minacciosa portata in vita dall’isteria dei genitori. Nonostante le buone intenzioni, gli adulti che si fanno prendere dall’ansia e si preoccupano troppo per i propri figli in questo film sono pericolosi e costituiscono la vera minaccia. Anche se i genitori danno vita al mostro non possono vederlo.

Alla scoperta di Grimcutty John Ross è conosciuto nel settore per il suo film Don’t watch This e la serie The Birch targata Facebook Watch. Ha potuto realizzare questo lungometraggio grazie al coinvolgimento nella produzione di David Brooks, Jenna Cavelle, Dawn Fanning Moore, David D. Moore e Arbi Pedrossian, e di Britt Smith come produttore associato.

Il trailer di Grimcutty vedi anche Strange World, il trailer del nuovo film d’animazione Disney Il trailer mostra il potere del mostro alto e curvo con una faccia bianca deforme, occhi rossi e lunghi capelli neri mentre si vede un bambino che accoltella sua madre con un coltello da cucina. Poi la vittima diventa Asha, una ragazzina che viene inseguita dalla creatura prima che questa scompare nel nulla e i suoi genitori non la vedono e si arrabbiano con i loro figli per il caos. Dal trailer si percepisce un’alta tensione come lo scontro tra Asha e suo padre. Lei tiene un coltello dietro la schiena e lui una siringa. Come andrà a finire? Grimcutty agisce come una forza invisibile, alimenta la rabbia nei bambini impossessandosi di loro quando gli fa comodo.

Il cast di Grimcutty La protagonista Asha è interpretata da Sara Wolfkind e il fratello minore è Kamran, interpretato da Callan Farris. Nel resto del cast troviamo Usman Ally nei panni di Amir, il padre, e Shannyn Sossamon come sua moglie Leah. Brenda Schmid è Tracy Johnson, Kayden Alexander Koshelev è Brandon Jaynes, Tate Moore è Cassidy Johnston, e poi Alona Tal, Nanrisa Lee, Jeff Meacham, Kristian Flores e Shelli Boone completano il cast nei vari ruoli più o meno principali.