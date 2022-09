Strange World, il trailer del nuovo film d’animazione Disney

Potete guardare il trailer ufficiale di Strange World – Un Mondo Misterioso nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Il film



approfondimento

Dennis Quaid Lucy Liu e Gabrielle Union nel film animato Strange World

La versione originale del film vede il divo Jake Gyllenhaal (protagonista de I segreti di Brokeback Mountain, The Guilty e Spider-Man: Far from Home, tra gli altri) prestare la propria ugola a uno dei personaggi, ossia Searcher Clade, il figlio di un esploratore.

Oltre a Jake Gyllenhaal, altri divi dell'Olimpo hollywoodiano sono stati scritturati per interpretare vocalmente i protagonisti nella versione originale: Dennis Quaid, Jabouki Young-White e Lucy Liu sono alcune delle star che si sono prestate per questa pellicola.



Jake Gyllenhaal ha parlato con grande entusiasmo di questa sua partecipazione, dicendo quanto segue in occasione della convention biennale della Disney svoltasi nelle scorse settimane: "Essere qui è fantastico e condividere questo è straordinario. Ho sempre voluto essere in un film d'animazione Disney, dunque questo è una specie di sogno che si avvera".