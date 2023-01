Da Poltergeist a M3GAN: il produttore James Wan spiega la genesi della sua passione per le bambole assassine Condividi

Che effetti può avere guardare Poltergeist in giovane età? Basta guardare il film M3GAN per avere un'idea delle conseguenze della visione di un film di questo tipo in adolescenza. È lo stesso produttore James Wan a spiegare da dove deriva la sua "ossessione" per le bambole assassine, una vera e propria costante nei suoi film. M3GAN sarà nelle sale a partire da domani, 6 gennaio, ed è al momento uno dei film horror più attesi del 2023, nonché uno di quelli che potrebbe far parlare maggiormente di sé già nei prossimi mesi. L'obiezione a Wan sulla costante presenza di bambole assassine nei suoi film nasce dal fatto che queste siano protagoniste anche di altre pellicole che portano la sua firma, come Saw e The Conjuring.

Le parole di James Wan sulle bambole assassine vedi anche M3GAN, una clip esclusiva del film horror al cinema da 4 gennaio James Wan ha spiegato com’è nata l’idea di M3GAN e quando è stato deciso di dedicare un intero film alle bambole assassine. "Una delle cose che ci piace fare ad Atomic Monster è, alla fine della settimana, sederci e parlare di film. In una di queste sessioni ci è venuta l'idea di fare un film sulle bambole assassine", ha spiegato Wan, che ha prodotto M3GAN insieme a Jason Blum. La prima volta che una bambola assassina compare in un film di Wan è il 2004 e Saw è una pellicola destinata a segnare la storia del cinema mondiale. In quel film, però, la bambola non è l’elemento chiave della storia ma un suo tramite. Ora, con M3GAN, ha deciso di portare il racconto a un altro livello per quanto concerne le bambole assassine. In Wan tutto nasce da Poltergeist: “È stato un film molto influente per me. L'ho visto in tenera età, quando ero impressionabile, e mi ha fatto una grande impressione. Quella bambola da clown raccapricciante mi ha sicuramente segnato per la vita”.

La trama di M3GAN leggi anche M3GAN, James Wan apre a un sequel M3GAN non è una semplice bambola, è un ritrovato di intelligenza artificiale di ultima generazione programmato per essere la più grande compagna dei bambini e la più grande alleata dei genitori. Come spesso accade, da buone intenzioni nascono conseguenze imprevedibili e disastrose e così anche M3GAN si trasforma in una bambola possessiva, assassina e incontrollabile, con tutto ciò che ne consegue.