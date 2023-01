M3GAN, una clip esclusiva del film horror al cinema da 4 gennaio

Dal maestro del genere James Wan, un lungometraggio che mescola horror e tecnologia. In attesa che arrivi nelle sale cinematografiche, ecco una scena in esclusiva per Sky TG24

Da uno dei cervelli più prolifici in ambito horror, James Wan, l’autore dietro a saghe del calibro di Saw, Insidious e The Conjuring, e Blumhouse, società di produzione di Halloween, The Black Phone e L’Uomo Invisibile - The Invisible Man, arriva dal 4 gennaio al cinema una grossa novità per le pellicole fondate sul terrore dello spettatore.

M3GAN è un prodigio di intelligenza artificiale, una bambola molto realistica, programmata per essere un’affidabile compagnia per i bambini e una sicurezza per i genitori. Progettata da Gemma, brillante sviluppatrice di una compagnia di giocattoli, (Allison Williams di Scappa – Get Out), M3GAN può ascoltare, guardare e imparare oltre che trasformarsi da amica a insegnante, da compagna di gioco a protettrice, per i bambini a cui si lega. Quando Gemma improvvisamente deve prendersi cura della nipote di 8 anni divenuta orfana, Cady (Violet McGraw, The Haunting of Hill House), capisce di essere insicura e impreparata nel ruolo di genitrice. Ritrovatasi sotto un’intensa pressione a lavoro, Gemma stabilisce di affidare Cady al prototipo di M3GAN a sua disposizione, nella speranza di risolvere il problema: la sua scelta avrà conseguenze inimmaginabili. Con il passare del tempo M3GAN e Cady sviluppano un legame indissolubile e Gemma matura il terrore che la sua invenzione stia apprendendo con una velocità impressionante, al punto tale da arrivare a percepire minacce per Cady che non esistono.