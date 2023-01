M3GAN, James Wan apre a un sequel

james wan, sequel in arrivo?

M3GAN, una clip esclusiva del film horror al cinema da 4 gennaio

Dopo mesi di attesa, l’horror con la bambola dotata di intelligenza artificiale è pronta all'arrivo sul grande schermo, nel cast Allison Williams nei panni della protagonista Gemma.

In occasione dell’uscita della pellicola, James Wan ha raccontato come i suoi lavori vengano ideati per poter essere espansi dando vita a dei veri e propri franchise, come accaduto in passato.