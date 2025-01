Brad Pitt, accordo divorzio con Jolie "perché vorrebbe sposare Ines"

Dopo otto anni di battaglie legali, lo scorso 30 dicembre Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto l’accordo di divorzio. Secondo la stampa internazionale, Ines De Ramon, designer di gioielli e fidanzata dell’attore, avrebbe avuto un ruolo fondamentale nel raggiungimento del risultato. Pitt sarebbe infatti “pronto a sposare” la compagna e, come ha svelato al Daily Mail un insider, la coppia intenderebbe celebrare le nozze nel 2025. Un’altra fonte di TMZ invece non concorda perché Pitt, “seppur felicissimo della sua relazione con Ines”, non avrebbe “fretta di andare all’altare”. Un ulteriore insider di Page Six sostiene al contrario che De Ramon, che ha alle spalle un divorzio da Paul Wesley, vorrebbe costruire un futuro insieme al fidanzato: “Ines desidera una vita assieme a Pitt, sogna di avere dei figli da lui”. Vorrebbe quindi chiudere il capitolo della ““Guerra dei Roses”” perché, come ripeterebbe da tempo, "la loro vita sarebbe stata molto più piacevole” senza i problemi legali.