Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Nuovo appuntamento con la casa del Grande Fratello. Lunedì 13 gennaio Alfonso Signorini tornerà al centro dello studio di Cinecittà per condurre la ventiduesima puntata del reality-show. Attesa per il verdetto del televoto.

A distanza di meno di una settimana dall’ultimo appuntamento, il conduttore riaccompagnerà il pubblico all’interno della casa, presenti Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi come opinioniste e Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di rappresentante del pubblico social.

Nell’ultima puntata, andata in onda giovedì 9 gennaio, Jessica Morlacchi ha abbandonato definitivamente la casa in seguito al confronto con Helena Prestes e Ilaria Galassi sulle discussioni avute in settimana.

Oltre ai concorrenti in nomination, in casa sono ancora presenti Alfonso D'Apice, Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martinez, Lorenzo Spolverato, Giglio, Mariavittoria Minghetti, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma.