Jurassic World: Dominion, il primo teaser trailer del film

Il nuovo viaggio intrapreso ha scaturito differenti reazioni nel pubblico, esaltato dal primo titolo proposto e leggermente deluso dal secondo. Quest’ultimo, chiaramente un film di transizione, ha però avuto il merito di dare il via a un cambio rivoluzionario nel mondo di “Jurassic Park”. I dinosauri sono liberi ma non più limitati entro i confini di un’isola. Sono giunti nel nostro mondo, nelle città e nei boschi, nel regno degli umani. Sarà possibile una convivenza?

Jurassic World: Dominion, il teaser

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

Il filmato in sé è alquanto breve. Le poche scene mostrate dovrebbero far riferimento al flashback in apertura del film. Ci si attende un nuovo video in circolazione sui social nei prossimi giorni. Il teaser, infatti, annuncia un filmato ben più lungo, che sarà proposto in sala per chiunque andrà a vedere “Fast & Furious 9” in IMAX. Uscita prevista negli USA il 25 giugno.

Ecco la descrizione che è stata fornita di questa extended preview. Si tratta di un video che si divide tra passato e presente. Affonda le radici nell’era Cretacea, ovvero 65 milioni di anni fa. Il tutto con le musiche di Michael Giacchino in sottofondo. “Vi sono svariate tipologie di dinosauri. Regna un’atmosfera di pace e quiete, permettendo di apprezzare la bellezza e tranquillità che regnavano sulla Terra prima dell’uomo”.

In seguito spazio ad alcuni dinosauri mai visti prima, creati dal gruppo Light & Magic. Si tratta del Dreadnoughtus, il Quetzalcoatlus, l’Oviraptor, il Nausotoceratops, l’Iguanodon, il Morus intrepidus e il Giganotosaurus. Quest’ultimo lotta contro un T-Rex, avendo la meglio. La telecamera si sposta poi sulla zanzara che succhia il sangue del dinosauro. “Si tratta della stessa zanzara utilizzata da John Hammond? Questo non si riesce a capire, ma il tutto ci fa intendere che si tratta di un racconto di origini”.

Subito dopo si fa un balzo nel tempo di 65 milioni di anni. Ecco, dunque, un T-Rex muoversi all’interno di una foresta. È inseguito da qualcuno all’interno di un elicottero. La cosa del dinosauro termina in un parcheggio, dove mette in fuga un gran numero di persone.

Jurassic World: Dominion, il cast

Questo è il quantitativo maggiore di informazioni fornite su “Jurassic World: Dominion” dall’inizio della produzione, eccezion fatta per le news sul cast. Torneranno Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, che diranno addio alla saga con questa pellicola che, a detta di Colin Trevorrow, sarà una celebrazione dell’intero franchise.

L’uscirà al cinema è prevista per il 10 giugno 2022, ovvero poco meno di un anno. I fan sono in fervente attesa per il ritorno di Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum (quest’ultimo era già stato al centro di un cameo). Spazio dunque ad Alan Grant, Ellie Sattler e Ian Malcom. Torneranno anche Justice Smith e Daniella Pineda.

Tra i nuovi ingressi spazio per: