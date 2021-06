L’undicesimo film della saga di “ Fast & Furious ” sarà l’ultimo. La fine di un’epoca, anche se potrebbe esserci spazio per altre pellicole ambientate nello stesso universo narrativo. Lo spin-off “Hobbs & Shaw” ha aperto le porte a nuovi progetti connessi al franchise e qualcosa potrebbe finalmente muoversi anche per un titolo al femminile.

Negli ultimi anni si è spesso discusso del ruolo delle attrici sul set di “Fast & Furious”. Michelle Rodriguez si era apertamente lamentata dell’importanza dei personaggi interpretati da donne. Grande spazio agli uomini e qualche ciak accessorio per le attrici del cast.

Del tema è tornata a parlare Jordana Brewster, interprete di Mia, che vorrebbe un film incentrato sulle donne della saga. Intervistata da “SiriusXM”, l’attrice ha parlato non soltanto del nono capitolo ma anche dell’idea di un progetto futuro: “Pensate a tutte le donne che potremmo richiamare nel cast. Potremmo riportare Eva Mendes, con cui sarebbe incredibile collaborare. Ci sarebbero anche Helen Mirren, Charlize Theron, Nathalie Emmanuel e Michelle Rodriguez. Un’idea bellissima. Non so nulla di eventuali discussioni in merito ma mi piacerebbe tanto”.