Val Kilmer racconta a battaglia contro il cancro alla gola in un film

“Non posso parlare senza tappare questo buco che ho in gola. Devo scegliere se respirare o mangiare-"

Con queste parole Val Kilmer sintetizza il suo dramma. Così a sei anni dalla diagnosi di cancro alla gola e dopo molteplici trattamenti di radioterapia e chemioterapia seguiti alla tracheotomia, l’attore ha deciso di raccontare la propria storia. Il tumore ha cambiato per sempre la sua voce indimenticabile (basti pensare alla sua interpretazione in The Doors). Ma l’antagonista di Tom Cruise in Top Gun, a 61 anni, con coraggio ha voluto condividere la battaglia contro il cancro attraverso il documentario Val diretto da Leo Scott e Ting Poo. Il film è stato presentato a Cannes e disponibile in America su Amazon Prime Video.