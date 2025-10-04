Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio a Remo Girone, i ruoli indimenticabili tra cinema, serie tv e fiction

Spettacolo fotogallery
15 foto

Remo Girone, dai successi televisivi come La Piovra fino ai film internazionali come La legge della notte e The Equalizer 3 – Senza tregua: la carriera dell’attore scomparso si snoda tra ruoli indimenticabili, personaggi iconici e interpretazioni di grande intensità. In questa gallery ripercorriamo 15 tra i migliori film e serie TV di Remo Girone, dalle fiction italiane che lo hanno reso celebre al grande pubblico fino alle produzioni hollywoodiane che ne hanno consacrato il talento anche all’estero

Spettacolo: Ultime gallery

Addio a Remo Girone, i ruoli indimenticabili tra cinema e fiction

Spettacolo

Remo Girone, dai successi televisivi come La Piovra fino ai film internazionali come La legge...

15 foto

Robin Hood, il cast del film di Ridley Scott stasera in tv. FOTO

Cinema

Va in onda su Italia 1 il film del 2010 diretto da Ridley Scott. Al centro della trama, la figura...

8 foto

La furia di un uomo - Wrath of a Man, il cast del film

Cinema

Va in onda su Rai 2, venerdì 3 ottobre, il film del 2021 remake del film francese Cash Truck (Le...

8 foto

Il tailleur spopola per l'Autunno/Inverno, da Kate a Julia Roberts

Spettacolo

Giacca e pantaloni, non solo pratici ma anche eleganti, perfetti sia di giorno che di sera....

14 foto

Paris Fashion Week, i vip alle sfilate, da Elodie a Kylie Jenner

Spettacolo

Tantissime le star sbarcate nella capitale francese per le presentazioni delle collezioni per la...

35 foto

Video in evidenza

    Spettacolo: Ultime notizie

    Olly, album Tutta Vita (Sempre): "Sono un ragazzo che fa il ragazzo"

    Fabrizio Basso

    Alessandro Borghese Kitchen Sound, al via la decima edizione

    TV Show

    L’originale videoenciclopedia gastronomica ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33,...

    Sean "Diddy" Combs condannato a 4 anni di prigione: "Mi pento"

    Spettacolo

    A nulla è valso il pentimento in extremis in aula del rapper: "Comportamento disgustoso,...