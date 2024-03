10/19 ©Webphoto

Massimo Bonetti nella prima miniserie è il vicecommissario Leo De Maria, ex allievo e alleato di Cattani. Viene ucciso da un sicario di Cirinnà in un bar, in pieno giorno. (Nella foto a sinistra Massimo Bonetti in una scena di "Voglia di cantare" del 1985)