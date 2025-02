1/10 Netflix via Webphoto

Il mio nome è vendetta di Cosimo Gomez è un film di genere thriller con protagonista Alessandro Gassmann. Il lungometraggio uscito nel 2022 in streaming su Netflix (dove è ancora disponibile, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e NOW), va in onda in prima tv venerdì 21 febbraio su Rai 2, a partire dalle 21:20. Il film viene trasmesso, contemporaneamente, anche su RaiPlay

