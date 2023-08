Il film con Denzel Washington è attesissimo dai fan italiani, complici le tante scene girate nel napoletano e la partecipazione di Gaia Scodellaro

In The Equalizer 3 (titolo completo, The Equalizer 3 - Senza Tregua), Robert McCall ha abbandonato la sua vita da assassino governativo. Dopo aver lavorato duramente per rimediare alle atroci azioni del passato, si consola facendo giustizia per gli oppressi. Giunto nel Sud Italia, si sente finalmente a casa. Tuttavia, ben presto scopre che i suoi nuovi amici sono ostaggio dei boss della criminalità locale. Si sentirà dunque in dovere di proteggerli, sfidando i malavitosi.

La clip in esclusiva (e l’entusiasmo di Dakota Fanning) “Tu chi sei? Che ci facevi in quell’azienda in Sicilia?” chiede Emma Collins/Dakota Fanning a Robert McCall/Denzel Washington nella clip Touché, mostrata in esclusiva da Sky TG24. “La polizia ha trovato molti cadaveri. Sei stato tu?”. “Ti sembro uno che uccide le persone?” le chiede Robert.

Il breve filmato, della durata di 45 secondi, mostra dunque un dialogo tra Dakota Fanning e Denzel Washington (i due hanno già condiviso il set nel 2004, in occasione di Man on Fire - Il fuoco della vendetta).

Come riportato da Entertainment Weekly, l’attrice è stata felicissima di tornare a lavorare con il vecchio compagno di set: "Lavorare con Denzel una volta è un sogno che diventa realtà. Due volte è… non lo so nemmeno! Sono così felice di far parte di questo film” ha affermato.

Sono passati quasi vent'anni da quando Fanning ha interpretato una giovane ragazza rapita: all'epoca, Washington aveva il compito di ritrovarla. In tutto questo tempo, i due hanno sempre avuto il massimo rispetto l'uno per l'altra. In un'intervista uscita poco dopo Man On Fire, l'attore elogiò le capacità della giovanissima star: "Dakota è una bambina, ma è un'attrice meravigliosa. Ed è quello che abbiamo fatto insieme: abbiamo recitato. Non so cosa sia un attore bambino: lei è un'attrice". Fanning gli aveva fatto eco: "Denzel era così gentile, ed e io ero così onorata di vederlo ogni giorno!".

The Equalizer 3 in Italia Per girare The Equalizer 3, il cast si è lungo trattenuto in Italia. Gran parte del film è ambientato infatti tra Napoli e la Costiera Amalfitana (Atrani, Maiori, Minori).

Ad Atrani, il centro storico è stato blindatissimo per cinque giorni: qui, Denzel Washington e compagni hanno registrato sparatorie, esplosioni e risse, di giorno come di notte. Tra una ripresa e l’altra, l’attore ne ha approfittato per girare la zona (innamorandosi di Positano).

Successivamente, le riprese si sono spostate a Napoli, in Piazza del Gesù. Anche qui, dopo aver finito le riprese, la sera Denzel Washington è stato ospite di numerosi locali, mescolandosi a cittadini e turisti. Altre location di The Equalizer 3 sono state il Corso Vittorio Emanuele, nei pressi delle scale della Funicolare, via Sedile di Porto, via Sant'Aspreno, piazza Bovio, Corso Umberto I e via Mezzocannone (principalmente, aree di movida).

C'è dunque molta Italia, nel film di prossima uscita. E c'è molta, moltissima azione.