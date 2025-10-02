Morta Jane Goodall, 10 film per scoprire e ricordare l’etologa

Introduzione
Jane Goodall, etologa, antropologa e scrittrice britannica, si è spenta ieri, mercoledì 1° ottobre 2025 a Los Angeles, all’età di 91 anni.
Nata a Londra il 3 aprile 1934, è stata la scienziata che più di ogni altra ha rivoluzionato il nostro modo di osservare il regno animale, restituendo agli scimpanzé una dimensione sociale e culturale prima impensabile.
Vegetariana convinta e sostenitrice di cause ambientaliste e umanitarie, ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla divulgazione e alla difesa della biodiversità. Fondatrice nel 1977 dell’Istituto Jane Goodall, attivo in oltre 25 Paesi, e del programma educativo Roots & Shoots, avviato nel 1991 per coinvolgere i giovani nella salvaguardia del pianeta, ha unito scienza e impegno civile.
Il suo straordinario contributo le è valso numerosi riconoscimenti: la Medaglia della Tanzania, il Premio di Kyoto, la Medaglia Benjamin Franklin per le scienze della vita e il Premio Gandhi-King per la nonviolenza. Nel 2002 Kofi Annan la nominò Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, mentre nel 2011 le fu conferito il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo scientifico e ambientalista, ma la sua voce, improntata a speranza e rispetto per la vita, continuerà a ispirare generazioni.
Attraverso decenni di ricerca, libri e documentari, Jane Goodall ha mostrato che la comprensione e la protezione della fauna selvatica non possono prescindere dal benessere delle comunità umane che vivono accanto agli animali. Il suo lascito scientifico e morale continua a ispirare studiosi, attivisti e giovani di tutto il mondo.
Per scoprire e ricordare al meglio lo straordinario lavoro di Jane Goodall, ecco di seguito dieci film in cui è raccontato il percorso umano e scientifico di questa straordinaria figura dell’etologia e dell’antropologia.
La sua storia è stata raccontata in numerosi documentari e film. Guardarli oggi significa ripercorrere non solo le sue scoperte, ma anche l’evoluzione dell’attenzione pubblica verso la conservazione e la biodiversità.
Ecco dieci titoli che ne illustrano il lavoro e l’eredità.
Miss Goodall and the Wild Chimpanzees (1963)
Prodotto dalla National Geographic Society, il documentario Miss Goodall and the Wild Chimpanzees (1963) è stato il primo a portare il pubblico mondiale nel cuore del Gombe Stream, in Tanzania, dove la giovane ricercatrice britannica stava avviando le sue pionieristiche osservazioni sugli scimpanzé nel loro ambiente naturale.
Mostrò al mondo un approccio rivoluzionario: studiare i primati liberi in natura, non in cattività.
Miss Goodall and the Wild Chimpanzees è disponibile su YouTube.
Among the Wild Chimpanzees (1984)
Sempre targato National Geographic, lo speciale televisivo intitolato Among the Wild Chimpanzees (1984) racconta un decennio di ricerche e approfondisce i rapporti sociali dei primati, già allora rivelatisi molto più complessi di quanto la scienza avesse immaginato. È considerato uno dei primi documentari di grande impatto mediatico sul lavoro di Goodall.
Among the Wild Chimpanzees è disponibile su Netflix o su Prime Video tramite la sezione National Geographic (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
People of the Forest (1988)
Realizzato insieme al fotografo e cineasta Hugo van Lawick, compagno di vita e di ricerca di Goodall, il film People of the Forest (1988) è disponibile in Italia in DVD con il titolo Il Popolo della Foresta (Universal, 2009).
Racconta in modo poetico e scientifico il mondo degli scimpanzé, mettendo in luce la loro vita di gruppo e le dinamiche famigliari.
Il Popolo della Foresta è disponibile in DVD.
Chimps, So Like Us (1990)
Prodotto da HBO, il documentario Chimps, So Like Us (1990) fu nominato agli Academy Awards nel 1990.
Sottolinea le affinità comportamentali tra scimpanzé e uomo, mostrando come le osservazioni di Goodall abbiano contribuito a scardinare vecchi pregiudizi sull’unicità della specie umana.
Chimps, So Like Us è disponibile su Yidio.
The Life and Legend of Jane Goodall (1990)
Sempre nel 1990 la National Geographic Society dedicò a Goodall questo ritratto che ripercorreva la sua vita e le tappe fondamentali della sua ricerca. The Life and Legend of Jane Goodall (1990) è un’opera che offre al pubblico non solo il profilo della scienziata, ma anche il contesto delle sue scoperte.
The Life and Legend of Jane Goodall è disponibile su Netflix e su Prime Video tramite la sezione National Geographic (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Jane Goodall’s Wild Chimpanzees (2002)
Distribuito nel formato IMAX e realizzato in collaborazione con Science North, il documentario Jane Goodall’s Wild Chimpanzees (2002) offre immagini spettacolari della foresta del Gombe e dei suoi abitanti.
Permette di immergersi nello stesso ambiente in cui Goodall aveva iniziato le sue ricerche negli anni Sessanta.
Jane Goodall’s Wild Chimpanzees è disponibile in DVD.
Jane Goodall’s Return to Gombe (2005)
Prodotto da Animal Planet, il film documentario dal titolo Jane Goodall’s Return to Gombe (2005) segue Goodall nel suo ritorno al luogo che l’aveva resa famosa, documentando non solo l’evoluzione degli scimpanzé del Gombe Stream, ma anche i cambiamenti ambientali e sociali avvenuti in quella regione africana.
Jane Goodall’s Return to Gombe è disponibile in streaming su National Geographic e su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Jane’s Journey (2010)
Co-prodotto da Animal Planet, questo documentario teatrale delinea il percorso personale di Goodall: dall’infanzia in Inghilterra al lavoro in Africa, fino al ruolo di attivista globale per la salvaguardia del pianeta.
Jane’s Journey (2010) mostra una scienziata capace di coniugare ricerca, impegno e speranza.
Jane’s Journey è disponibile su Prime Video.
Jane (2017)
Prodotto da National Geographic Studios in collaborazione con Public Road Productions, scritto e diretto da Brett Morgen con musiche di Philip Glass, Jane (2017) è uno dei documentari biografici più apprezzati.
Grazie a materiali d’archivio inediti, restituisce l’energia della giovane ricercatrice e l’intensità dei suoi primi anni al Gombe.
Jane è disponibile su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
Jane Goodall: The Hope (2020)
Realizzato da National Geographic Studios e prodotto da Lucky 8, il documentario intitolato Jane Goodall: The Hope (2020) ripercorre l’intera vita della scienziata, dalle scoperte sul campo al suo instancabile impegno ambientalista.
È il ritratto definitivo di un’esistenza dedicata alla difesa della natura e alla diffusione di un messaggio di speranza.
Jane Goodall: The Hope è disponibile su Disney+ e Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).