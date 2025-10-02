Morta Jane Goodall, 10 film per scoprire e ricordare l’etologa

Introduzione

Jane Goodall, etologa, antropologa e scrittrice britannica, si è spenta ieri, mercoledì 1° ottobre 2025 a Los Angeles, all’età di 91 anni.

Nata a Londra il 3 aprile 1934, è stata la scienziata che più di ogni altra ha rivoluzionato il nostro modo di osservare il regno animale, restituendo agli scimpanzé una dimensione sociale e culturale prima impensabile.

Vegetariana convinta e sostenitrice di cause ambientaliste e umanitarie, ha dedicato la sua vita alla ricerca, alla divulgazione e alla difesa della biodiversità. Fondatrice nel 1977 dell’Istituto Jane Goodall, attivo in oltre 25 Paesi, e del programma educativo Roots & Shoots, avviato nel 1991 per coinvolgere i giovani nella salvaguardia del pianeta, ha unito scienza e impegno civile.

Il suo straordinario contributo le è valso numerosi riconoscimenti: la Medaglia della Tanzania, il Premio di Kyoto, la Medaglia Benjamin Franklin per le scienze della vita e il Premio Gandhi-King per la nonviolenza. Nel 2002 Kofi Annan la nominò Messaggero di Pace delle Nazioni Unite, mentre nel 2011 le fu conferito il titolo di Grande Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo scientifico e ambientalista, ma la sua voce, improntata a speranza e rispetto per la vita, continuerà a ispirare generazioni.

Attraverso decenni di ricerca, libri e documentari, Jane Goodall ha mostrato che la comprensione e la protezione della fauna selvatica non possono prescindere dal benessere delle comunità umane che vivono accanto agli animali. Il suo lascito scientifico e morale continua a ispirare studiosi, attivisti e giovani di tutto il mondo.

Per scoprire e ricordare al meglio lo straordinario lavoro di Jane Goodall, ecco di seguito dieci film in cui è raccontato il percorso umano e scientifico di questa straordinaria figura dell’etologia e dell’antropologia.

