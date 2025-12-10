 I libri più famosi di Sophie Kinsella, da I Love Shopping a Cosa si prova | Sky TG24
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

I libri più famosi di Sophie Kinsella, da "I Love Shopping" a "Cosa si prova"

Lifestyle fotogallery
8 foto
oscarmondadori.it / amazon.it

Con leggerezza ed umorismo, la scrittrice scomparsa all'eta di 55 anni ha saputo catturare con le sue storie le attenzioni di tantissimi lettori in tutto il mondo. Vendendo oltre 50 milioni di copie. In Italia tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori

Lifestyle: Ultime gallery

Sophie Kinsella, libri più famosi: da I Love Shopping a Cosa si prova

Lifestyle

Con leggerezza ed umorismo, la scrittrice scomparsa all'eta di 55 anni ha saputo catturare con le...

8 foto

Natale 2025, i migliori panettoni da comprare al supermercato

Lifestyle

Un team di esperti ha selezionato, assaggiandoli, i migliori panettoni natalizi che si possono...

8 foto

Le città dove si mangia meglio nel mondo, la classifica di TasteAtlas

Lifestyle

Se per l'Unesco la cucina italiana è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità, più...

10 foto

10 pandori da regalare a Natale. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Per chi è in cerca di un pandoro da regalare a Natale, su Amazon sono disponibili diverse...

10 foto

10 panettoni artigianali da regalare a Natale 2025. FOTO

GUIDA ACQUISTI

Il periodo natalizio porta con sé la ricerca dei panettoni migliori, con un’attenzione crescente...

10 foto

ALTRE NOTIZIE

Israele riaprirà l'accesso agli aiuti per Gaza dalla Giordania. LIVE

live Mondo

 Lo ha annunciato un funzionario della sicurezza israeliano. "Il trasferimento di beni e...

Ft: "Ue verso il sì per congelare 210 miliardi di asset russi". LIVE

live Mondo

Dopo aver incontrato Papa Leone e la premier Meloni in Italia, il presidente ucraino stima i...

Mondiali 2026, Pride Match tra Egitto e Iran: scoppia il caso politico

Sport

Dopo la decisione del comitato organizzatore di Seattle di organizzare un “Pride Match” per la...