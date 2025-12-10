Sophie Kinsella, libri più famosi: da I Love Shopping a Cosa si prova

I libri più famosi di Sophie Kinsella, da "I Love Shopping" a "Cosa si prova"
Con leggerezza ed umorismo, la scrittrice scomparsa all'eta di 55 anni ha saputo catturare con le sue storie le attenzioni di tantissimi lettori in tutto il mondo. Vendendo oltre 50 milioni di copie. In Italia tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori
- Sophie Kinsella è stata una delle autrici di bestseller più famose al mondo, con oltre 50 milioni di copie vendute. I suoi libri, in Italia, sono stati pubblicati tutti da Mondadori. Del 2019 è "Dove è finita Audrey?", la storia di una 14enne solitaria e che porta sempre grandi occhiali scuri per non guardare nessuno negli occhi. L’ansia e gli attacchi di panico la assalgono fino a che non incontra Linus, un amico di suo fratello. Sarà proprio questo incontro la scintilla che la aiuterà.
- Testo del 2025, "Cosa si prova" racconta la storia di Eve, una famosa scrittrice che si sveglia un giorno in un letto di ospedale senza sapere cosa sia successo. Il marito le racconta che è stata operata per rimuovere un tumore al cervello. La donna lotta e affronta la malattia, condividendo tutto anche con i figli.
- Libro uscito nel 2024, "La famiglia prima di tutto!" è una una storia che affronta con sarcasmo e delicatezza il tema dei legami familiari. Racconta la storia di Fixie Farr e della sua famiglia che gestisce un negozio di articoli per la casa a West London.
- Uscito nel 2023, "Attenti all'intrusa!" racconta la storia di Effie i cui genitori hanno divorziato e il cui padre intraprende una relazione con una donna molto più giovane di lui. Le vicende del libro, vissute con leggerezza ed umorismo, fanno luce da vicino sulle incomprensioni e i delicati meccanismi che regolano, spesso e volentieri, i rapporti familiari.
- Libro del 2016, "Sai tenere un segreto?" vede protagonista Emma Corrigan, una ragazza che lavora come assistente marketing in una multinazionale ed è fidanzata con un giovane intraprendente. Come tutti ha i suoi segreti che, durante un viaggio in aereo piuttosto agitato, rivela presa dal panico al vicino di posto.
- Il libro forse più conosciuto di Sophie Kinsella che, dopo gli inizi nel giornalismo, nel 2000 aveva ottenuto il suo primo successo internazionale con la pubblicazione di "The Secret Dreamworld of a Shopaholic", il cui titolo nell'edizione in italiano è diventato "I Love Shopping". La serie comprende nove romanzi ed un ebook. E dal 2009 è diventato anche un film. Racocnta la storia di Becky che vive a Londra e fa la giornalista. Con una inarrestabile passione, quella per lo shopping.
- In vendita in Italia dal 2018, vede al centro della storia le vite di Dan e Sylvie, felicemente sposati da 10 anni e con due gemelle frutto del loro amore. Un giorno però, dopo una visita medica di routine, scoprono di essere così in forma che la loro aspettativa di vita è di altri 68 anni. Dopo l’iniziale stupore, scatta il disagio, seguito dal panico più totale. Decidono così di farsi delle “sorprese” per ravvivare fin da subito il loro matrimonio e per non stufarsi mai l’uno dell’altra.
- In vendita dal 2023, "Amo la mia vita" racconta la storia di Ava, una donna che vive a Londra, ha tre amiche del cuore e un beagle, ma non un fidanzato. Decide all'improvviso di partecipare ad un corso di scrittura in Puglia dove conosce un uomo tanto affascinante quanto misterioso da cui sarà fortemente attratta.