Morta Sophie Kinsella, l'autrice di "I Love Shopping" aveva 55 anni

È morta Sophie Kinsella, autrice del bestseller I Love Shopping. La scrittrice aveva 55 anni e nel 2024 aveva annunciato sui social di essere affetta da una forma aggressiva di cancro al cervello. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa il 10 dicembre dalla famiglia tramite un post sull’account Instagram dell’autrice. Nel messaggio si legge: “Siamo addolorati nell’annunciare questa mattina la scomparsa della nostra amata Sophie (alias Maddy, alias Mamma). È morta serenamente, trascorrendo i suoi ultimi giorni con i suoi veri amori: la famiglia, la musica, il calore, il Natale e la gioia. Non possiamo immaginare come sarebbe la vita senza la sua radiosità e il suo amore per la vita".

La carriera



La scrittrice, che il 12 dicembre avrebbe compiuto 56 anni, era malata da tempo. “Nonostante la malattia, sopportata con un coraggio inimmaginabile, Sophie si considerava davvero fortunata: aveva una famiglia e degli amici così meravigliosi e aveva avuto lo straordinario successo della sua carriera di scrittrice. Non dava nulla per scontato ed era eternamente grata per l’amore ricevuto. Ci mancherà tantissimo, ci spezzano i cuori”, scrivono nel post i suoi familiari. Nata a Londra il 12 dicembre 1969, ha iniziato la carriera nel giornalismo. Il successo internazionale è arrivato nel 2000 con la pubblicazione di The Secret Dreamworld of a Shopaholic, pubblicato in Italia come I Love Shopping. La serie comprende nove romanzi ed un ebook. Nel 2009 ha debuttato nelle sale cinematografiche il film I Love Shopping, tratto dai primi due libri della omonima saga, con Isla Fisher nel ruolo della protagonista.

Il ricordo di Mondadori e l’omaggio di Jojo Moyes



La casa editrice Mondadori, che ha pubblicato i suoi libri in Italia, ha ricordato l’autrice con un post sui social: “È stato un onore essere stati il tuo editore in Italia. Per le risate, la tenerezza, i tuoi personaggi indimenticabili: non ti dimenticheremo”. A ricordarla è stata anche una sua grande amica, la scrittrice Jojo Moyes, che in un post su Instagram ha scritto: “Fatico a trovare le parole. Non solo una delle migliori amiche, ma una delle persone più grandi. Più talentuosa, più gentile, più divertente, più piena di grazia di chiunque abbia mai incontrato. Sophie Kinsella è stata responsabile di così tanto bene nella mia vita, incluso darmi la sicurezza di scrivere “Io prima di te” in un momento in cui la mia sicurezza era bassa. Tutti quelli che l’hanno incontrata l’hanno amata. Il mio amore e i miei pensieri sono con Henry, che non avrebbe potuto amarla di più, e con i suoi figli, che erano il suo mondo. Sono stata così fortunata a conoscerla e siamo stati tutti fortunati ad averla”.