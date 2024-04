Sophie Kinsella, la scrittrice inglese rivela di avere un tumore

La scrittrice inglese Sophie Kinsella ha un cancro al cervello. Lo ha annunciato lei stessa sui social. L’autrice di best seller come "I love shopping" ( 2020) ha dichiarato che a curarla è l’eccellente team dell'University College Hospital di Londra e di essere stata sottoposta “a un intervento chirurgico con successo e alla successiva radioterapia e chemioterapia, che è ancora in corso”.

“Ai miei cari lettori e follower volevo da molto tempo condividere con voi un aggiornamento sulla salute e stavo aspettando la forza per farlo” scrive la scrittice e giornalista londinese. “ Alla fine del 2022 mi è stato diagnosticato il glioblastoma, una forma di cancro al cervello aggressivo” aggiunge la 54enne. “Non l'ho condiviso prima perché volevo assicurarmi che i miei figli fossero in grado di ascoltare ed elaborare le notizie nella privacy e adattarsi alla nostra nuova normalità" confessa la donna mamma di 5 figli.

I suoi libri

Nel 2000 esce con lo pseudonimo di "Sophie Kinsella" il suo primo grande successo: I Love Shopping, da cui è stato tratto un film che unisce questo libro e il successivo I Love Shopping a New York (2002). La serie che racconta le spericolate avventure di Becky Bloomwood (edita in Italia da Mondadori) continua con I love shopping in bianco (2003), I love shopping con mia sorella (2004), I love shopping per il baby (2007), I love mini shopping (2010) e I love shopping a Hollywood (2014).Tra gli altri libri pubblicati, ricordiamo Sai tenere un segreto? (2003), La regina della casa (2005), Ti ricordi di me? (2008), La ragazza fantasma (2009), Ho il tuo numero (2011), Fermate gli sposi! (2013) Dov'è finita Audrey?! (2015), La mia vita non proprio perfetta (2017), Sorprendimi! (2018), La famiglia prima di tutto (2019), I love shopping a Natale (2019), Amo la mia vita (2020) e Sono esaurita (2023); tutti pubblicati da Mondadori.