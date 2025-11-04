Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le vignette di Forattini che hanno fatto la storia della satira. FOTO

Cronaca fotogallery
12 foto

Giulio Andreotti, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Massimo D'Alema. Sono solo alcuni dei personaggi politici al centro di una parte delle oltre 14mila vignette che Forattini ha prodotto nella sua lunga carriera. Ecco alcune tra le più significative

Cronaca: Ultime Gallery

Le vignette di Forattini che hanno fatto la storia della satira. FOTO

Cronaca

Giulio Andreotti, Bettino Craxi, Silvio Berlusconi, Romano Prodi, Massimo D'Alema. Sono solo...

12 foto

4 novembre 1966: 59 anni fa l'alluvione che travolse Firenze. FOTO

Cronaca

Sono passati quasi 60 anni da quando l'Arno esondò nel capoluogo toscano: per salvarlo arrivarono...

21 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 4 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani di oggi il crollo della Torre dei Conti ai Fori...

16 foto

Roma, crolla parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. FOTO

Cronaca

In un primo momento è crollata una parte della Torre - che era attualmente in ristrutturazione -...

16 foto
Rescue teams work on the site after a part of medieval tower "Torre dei Conti" collapses near the Roman Forum in the historic center of Rome on November 3, 2025. Three workers inside were evacuated, with one taken to hospital in critical condition, a spokesman for firefighters told AFP. But one worker remained inside, according to an official from the mayor's office. (Photo by Tiziana FABI / AFP) (Photo by TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

I venti di guerra in Venezuela campeggiano in apertura sulla maggior parte dei giornali in...

13 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Morto Giorgio Forattini, il vignettista e giornalista aveva 94 anni

    Cronaca

    Nato a Roma nel 1931, aveva lavorato per diversi quotidiani e riviste, da Paese Sera, Panorama e...

    Giorgio Forattini durante la serata dedicata a lui per la donazione del suo archivio da vignettista alla Triennale a Milano, 23 novembre 2023.ANSA/MOURAD BALTI TOUATI

    Napoli, Made in Italy tra innovazioni digitali e nuovi mercati

    Cronaca

    L'evento, intitolato “Tradizione e Innovazione: l’eccellenza italiana si rinnova” si è tenuto a...

    Marco Veronese ucciso a coltellate a Collegno, l'omicida ha confessato

    Cronaca

     Svolta nelle indagini per l'omicidio dell'imprenditore di 39 anni ucciso nella notte tra il...