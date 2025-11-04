Morto Giorgio Forattini, il vignettista e giornalista aveva 94 anni

Nato a Roma nel 1931 aveva lavorato per diversi quotidiani e riviste, da Panorama a La Repubblica fino alle illustrazioni su La Stampa e Il Giornale che per primo ha dato notizia del decesso. Giovedì 6 i funerali a Milano
Lutto nel mondo del giornalismo e della satira politica. Giorgio Forattini si è spento oggi, 4 novembre, all'età di 94 anni. Nato a Roma nel 1931, il vignettista ha creato nel corso della sua lunga carriera illustrazioni per diversi quotidiani e riviste, da Panorama a La Repubblica, La Stampa, Quotidiano Nazionale e Il Giornale che per primo ha dato notizia del decesso avvenuto a Milano. Autore di vignette di satira politica, le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, si era guadagnato il soprannome di "Re della satira". I funerali si terranno giovedì 6 novembre alle 10 nella Chiesa di Santa Francesca Romana a Milano.
La prima vignetta nel 1974 dopo il referendum sul divorzio
In oltre 14mila vignette, Giorgio Forattini ha raccontato, sempre in chiave ironica, oltre mezzo secolo di potere, dai Presidenti della Repubblica a leader di partito, Papi, Capi di governo italiani e stranieri. Era stato lo stesso giornalista a raccontare la prima vignetta pubblicata su Paese Sera nel maggio 1974 quando, dopo la vittoria del "No" al referendum sul divorzio, ritrasse Amintore Fanfani, all'epoca segretario della Democrazia Cristiana, "come un tappo (per via della bassa statura) che saltava via da una bottiglia con un grande NO sull'etichetta''. Dalle elezioni alle pagine più nere: Forattini ha documentato momenti cruciali della vita pubblica italiana, a partire dal terrorismo politico degli Anni di Piombo, le stragi di mafia fino all'inchiesta di Mani Pulite che ad inizio anni Novanta ha segnato il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica. Per alcune "graffiate" incentrate sugli scandali non sono mancate querele come quella del 1999 sporta dall'allora premier Massimo D'Alema per una vignetta sul "caso Mitrokin" e la fuga di documenti riservati dall'ex Kgb sovietico.
Le raffigurazioni da Andreotti "multiforme" a Berlinguer in vestaglia
Da destra a sinistra, Forattini ha raffigurato le sue "vittime" trasformando esponenti politici di primo piano in maschere di una grande commedia nazionale: Giulio Andreotti "multiforme", Bettino Craxi in versione Duce con stivaloni e camicia nera, Enrico Berlinguer seduto in vestaglia da camera mentre fuori gli operai scioperano. E ancora, Ciriaco De Mita con la coppola, Walter Veltroni il "bruco", Rocco Buttiglione "gorilla", Umberto Bossi come Alberto da Giussano e Romano Prodi come un curato di campagna. "Sono molto affezionato alle vignette su Spadolini, nudo, innocente come un putto", aveva detto all'Ansa il vignettista in occasione dei suoi 90 anni.
Approfondimento
Charlie Hebdo, il direttore: Senza satira sparisce parte dell’umanità
Forattini, ministro Cultura: "Scompare talento di eccelsa qualità"
Tra i primi a ricordare il giornalista, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha parlato della perdita di "un grande artista di genere che ha dedicato il suo talento di disegnatore alla satira". "Attraversando la storia italiana, dalla prima alla seconda Repubblica, con eccelsa qualità intellettuale, Forattini ha saputo inventare stereotipi efficaci e in grado far riflettere, da raffinato interprete delle dinamiche politiche", ha detto Giuli. Per Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, con Forattini "scompare una figura che ha segnato la storia della politica e del costume italiano a cavallo di due secoli". "Nella sua irriverenza, nella capacità di far sorridere amaramente anche nei momenti più tristi risiede il lascito di una vita vissuta con la capacità di segnare con un tratto della sua matita la storia", ha detto il deputato di Forza Italia.
Approfondimento
Ranucci, Solidarietà da Presidente Mattarella, Meloni: difenderemo libertà di stampa
Emilio Fede
Addio a Emilio Fede, chi era l’ex direttore del TG4. FOTOSTORIA
È morto oggi, 2 settembre 2025, all’età di 94 anni lo storico giornalista e conduttore televisivo. Dagli esordi nel servizio pubblico radiotelevisivo negli anni Cinquanta al passaggio alle reti di Silvio Berlusconi, ecco le tappe principali della sua carriera