Michelle Trachtenberg, svelata la causa della morte dell'attrice

Trovata morta in un appartamento di New York lo scorso 26 febbraio, l'attrice è deceduta per cause naturali, a seguito del diabete mellito di cui da tempo soffriva

L'attrice è stata trovata morta in un appartamento di New York lo scorso 26 febbraio. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una donna, identificata come Trachtenberg, priva di sensi. Inizialmente, le cause di morte non erano state rivelate (né tantomeno stabilite). Si parò di complicazioni a seguito di un trapianto di fegato, di depressione, ma si trattava di voci.

Secondo quanto riportato da PEOPLE, l'ufficio del medico legale ha revisionato i risultati dei test tossicologici, che possono essere eseguiti anche senza autopsia, e che hanno confermato la morte di Michelle Trachtenberg per cause naturali .

Chi era Michelle Trachtenberg

Michelle Trachtenberg era nota soprattutto per i ruoli di Georgina Sparks in Gossip Girl e di Dawn Summers in Buffy l'ammazzavampiri. Ruoli, questi, arrivati dopo il suo esordio ne Le avventure di Pete & Pete su Nickelodeon e nella soap opera La valle dei pini.

I suoi compagni di set ne hanno pianto la scomparsa sui social media dopo la diffusione della notizia della morte. "Questo è stato il giorno in cui ho incontrato Michelle", ha scritto Blake Lively, postando una foto che la ritrae insieme a lei sul set di Gossip Girl. "Era pura energia. Sapevi quando entrava in una stanza perché portava tutta la sua aurea. Tutto ciò che faceva, lo faceva al 200%". Sarah Michelle Gellar ha invece scritto: "Michelle, ascoltami. Ti voglio bene. Ti vorrò bene per sempre. La cosa più difficile al mondo è vivere. Sarò coraggiosa. Vivrò... per te".