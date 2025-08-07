Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

"Non sono un artista ma un testimone”, dietro le foto di Gianni Berengo Gardin

Emiliano Scalia

Emiliano Scalia

Ci lascia all'età di 94 anni il maestro del reportage. Berengo Gardin, noto per il suo caratteristico bianco e nero, è morto a Genova dopo una vita passata a osservare e immortalare il Paese. Una carriera costellata da premi internazionali, con oltre due milioni di negativi, più di 260 libri pubblicati e oltre 360 mostre personali in tutto il mondo

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ