Cronaca
"Non sono un artista ma un testimone”, dietro le foto di Gianni Berengo Gardin
Ci lascia all'età di 94 anni il maestro del reportage. Berengo Gardin, noto per il suo caratteristico bianco e nero, è morto a Genova dopo una vita passata a osservare e immortalare il Paese. Una carriera costellata da premi internazionali, con oltre due milioni di negativi, più di 260 libri pubblicati e oltre 360 mostre personali in tutto il mondo
