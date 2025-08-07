Ci lascia all'età di 94 anni il maestro del reportage. Berengo Gardin, noto per il suo caratteristico bianco e nero, è morto a Genova dopo una vita passata a osservare e immortalare il Paese. Una carriera costellata da premi internazionali, con oltre due milioni di negativi, più di 260 libri pubblicati e oltre 360 mostre personali in tutto il mondo