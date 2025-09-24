Addio a Claudia Cardinale, diva dal fascino indimenticabile. FOTO

Addio a Claudia Cardinale, diva del cinema italiano dal fascino indimenticabile. FOTO
L'attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, si è spenta il 23 settembre 2025 a 87 anni. Era diventata a partire dalla fine degli anni '50 un'icona internazionale di bellezza, tra i simboli del periodo d'oro del cinema italiano. I film con Fellini, Leone e Visconti l'avevano proiettata nell'olimpo delle star. Ecco le tappe più significative della sua carriera, accompagnate da alcuni scatti d'archivio in cui emerge tutto il suo incredibile fascino