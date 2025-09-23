Morta Claudia Cardinale, icona del cinema e musa di Visconti e Fellini

Icona del cinema degli anni '60, si è spenta a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva. Lo ha annunciato il suo agente, Laurent Savry, all'Afp. Ha recitato con alcuni fra i più grandi registi tra cui Luchino Visconti, Federico Fellini, Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. Indimenticabile il ballo con Alain Delon ne "Il Gattopardo"

Claudia Cardinale, icona del cinema degli anni '60, è morta questa sera all'età di 87 anni a Nemours, vicino a Parigi, dove viveva. Lo ha annunciato il suo agente, Laurent Savry, all'Afp. L'attrice ha recitato con i più grandi registi, è stata musa di Luchino Visconti e Federico Fellini, ma ha lavorato anche con Richard Brooks, Henri Verneuil e Sergio Leone. "Ci lascia l'eredità di una donna libera e ispirata sia nel suo percorso di donna che di artista", ha dichiarato Savry.