È morto Jim Lovell, astronauta della Nasa al comando dell'Apollo 13 verso la Luna

Dopo un problema al serbatoio dell'ossigeno, l’equipaggio fu costretto ad annullare la discesa e a tornare con un'operazione di emergenza sulla Terra. Lovell pronunciò la famosa frase: "Houston, abbiamo un problema". "Noto per il suo spirito, questo indimenticabile astronauta è stato soprannominato Smilin' Jim dai suoi colleghi (...) incarnava la risoluzione audace e l'ottimismo degli esploratori del passato e del futuro, e lo ricorderemo per sempre", scrive l'agenzia spaziale del governo degli Stati Uniti

È morto il famoso astronauta dell'Apollo 13 Jim Lovell. Aveva 97 anni. Si è spento a Lake Forest, Illinois, annuncia la Nasa. Veterano di quattro voli spaziali, è diventato celebre dopo la tragedia sfiorata della missione Apollo 13 verso la luna: dopo un problema al serbatoio dell'ossigeno, l’equipaggio fu costretto ad annullare la discesa e a tornare con un'operazione di emergenza sulla Terra. Lui e il collega Jack Swigert pronunciarono la celebre frase: "Houston, abbiamo un problema".

"Suo lavoro ha ispirato milioni di persone"

"La Nasa porge le sue condoglianze alla famiglia del capitano Jim Lovell, la cui vita e il cui lavoro hanno ispirato milioni di persone nel corso dei decenni - scrive la Nasa - Il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo dal quale abbiamo imparato moltissimo. Piangiamo la sua scomparsa, ma allo stesso tempo celebriamo i suoi successi".

Missioni di successo: Gemini e Apollo

"Dalle due missioni pionieristiche Gemini ai successi dell'Apollo - scrive l'agenzia spaziale del governo degli Stati Uniti - Jim ha aiutato la nostra nazione a tracciare un percorso storico nello spazio che ci porterà alle prossime missioni Artemis sulla Luna e oltre".

Al comando dell'Apollo 8 e dell'Apollo 13

"In qualità di pilota del modulo di comando dell'Apollo 8, Jim e i suoi compagni di equipaggio furono i primi a decollare su un razzo Saturn V e a orbitare intorno alla Luna, dimostrando che l'allunaggio era alla nostra portata", scrive ancora la Nasa. "Come comandante della missione Apollo 13, la sua calma forza sotto pressione contribuì a riportare l'equipaggio sano e salvo sulla Terra e dimostrò la rapidità di pensiero e l'innovazione che hanno caratterizzato le future missioni della Nasa." "Noto per il suo spirito, questo indimenticabile astronauta è stato soprannominato Smilin' Jim dai suoi colleghi astronauti perché era pronto a sorridere quando aveva una risposta particolarmente divertente (...) incarnava la risoluzione audace e l'ottimismo degli esploratori del passato e del futuro, e lo ricorderemo per sempre".

 

 

SpaceX, la navicella Crew-11 della Nasa arriva all’ISS
Three of the crew members of Apollo 13 (left to right), Fred Haise, Jim Lovell, and Ken Mattingly. Because of a cold, Mattingly could not go on the mission, which narrowly avoided tragedy when its spacecraft malfunctioned. and had to return to Earth without landing on the Moon, with no margin for error.
Tre membri dell'equipaggio dell'Apollo 13 (da sinistra a destra): Fred Haise, Jim Lovell e Ken Mattingly. A causa di un raffreddore, Mattingly non poté partecipare alla missione, che sfuggì per un soffio alla tragedia quando il veicolo spaziale subì un guasto e dovette tornare sulla Terra senza atterrare sulla Luna, senza alcun margine di errore. - ©Getty

