Oggi la canonizzazione di Acutis e Frassati: messa Papa Leone alle 10

È già piena Piazza San Pietro in Vaticano, dove alle ore 10 è prevista la messa di papa Leone XIV con la canonizzazione di Pier Giorgio Frassati e di Carlo Acutis. Imponenti le misure di sicurezza in tutta l'area. Con il Pontefice concelebreranno 36 cardinali, 270 vescovi e più di 1.700 sacerdoti. All'altare sarà portato un frammento di cuore come reliquia di Acutis; per Frassati un pezzo di indumento.

Prima della canonizzazione, papa Leone XIV è arrivato sul sagrato della Basilica di San Pietro per salutare a braccio i fedeli in piazza. "Buongiorno a tutti, buona domenica e benvenuti! Grazie!", ha detto il Pontefice. "Fratelli e sorelle, oggi è una festa bellissima per tutta l'Italia, per tutta la Chiesa, per tutto il mondo. E prima di cominciare la solenne celebrazione della canonizzazione, volevo dire un saluto e una parola a tutti voi perché, se da una parte la celebrazione è molto solenne, è anche un giorno di molta gioia. E volevo salutare soprattutto tanti giovani ragazzi che sono venuti per questa santa messa. Veramente è una benedizione del Signore, e trovarci insieme voi che siete venuto da diversi Paesi, è un dono di fede che vogliamo condividere", ha affermato Prevost.

Sono state oltre 12mila le persone che nella prima ora di apertura dei varchi hanno fatto accesso all'interno di San Pietro, dopo aver superato i controlli di polizia, per assistere alla liturgia di canonizzazione di Acutis e Frassati. Il piano di sicurezza è scattato nella notte, con i varchi di prefiltraggio aperti alle ore 6. L'afflusso, viene riferito dalla questura, è proseguito in maniera ordinata, con una rimodulazione che viene attuata in base al congestionamento delle varie direttrici di accesso alla piazza e all'area riservata più esterna. In piazza c'è anche Lorenzo Fontana, presidente della Camera dei deputati.

Figlio del fondatore del quotidiano La Stampa, Frassati è sempre stato un cittadino laico. Studente al Regio Politecnico di Torino, scelse Ingegneria meccanica per poter migliorare le condizioni di vita dei minatori, anche se morì prima di potersi laureare, quando mancavano ormai solo due esami al completamento del percorso di studi. In quegli anni fece parte della Gioventù Italiana di Azione Cattolica e anche della Fuci (Fondazione universitaria cattolica italiana). Frassati, di famiglia benestante, passò molto tempo ad aiutare i poveri di Torino. Grande appassionato di montagna, nel 1924 fondò insieme a un gruppo di amici la Compagnia (o Società) dei Tipi Loschi, associazione ispirata ai forti legami di amicizia, che si basava sulla fede e sulla preghiera. "Vorrei che noi giurassimo un patto che non conosce confini terreni né limiti temporali: l'unione nella preghiera", scriveva Frassati in una lettera a un amico nel gennaio 1925.

Torinese, nato il 6 aprile 1901 e morto il 4 luglio 1925 per una poliomielite fulminante, Frassati è già stato beatificato nel 1990 da Papa Giovanni Paolo II. Già riconosciuto come uno dei "santi sociali" piemontesi, avrebbe dovuto essere proclamato santo il 3 agosto, al termine del Giubileo dei Giovani in programma a Roma dal 28 luglio. Poi la morte di papa Francesco e lo slittamento della canonizzazione a oggi, 7 settembre.

Chi è Carlo Acutis

Acutis è nato nel 1991 a Londra, poi ha vissuto a Milano ed è morto nel 2006 a Monza per una leucemia fulminante. Il giovane è stato dichiarato venerabile nell'estate del 2018 e nel 2020 è stato proclamato beato ad Assisi. Papa Francesco avrebbe dovuto canonizzarlo il 27 aprile 2025, ma a causa della sua morte la canonizzazione è stata sospesa e quindi rinviata a oggi, 7 settembre.

La sua vita

Acutis è sempre stato descritto come un ragazzo normale, che amava studiare, giocare a pallone e stare insieme agli altri coetanei. Devoto alla Madonna fin da piccolo, partecipava quotidianamente alla messa e recitava il rosario. Patito di internet, utilizzava la tecnologia per testimoniare la sua fede. A 14 anni Acutis aveva progettato e creato una mostra virtuale sui miracoli eucaristici, poi ospitata in tutti i cinque continenti. Aveva realizzato anche vari siti web che facevano riferimento alla Chiesa Cattolica, e alcuni lo indicano come possibile futuro patrono di Internet. Nel 2006 Acutis si è ammalato improvvisamente di leucemia fulminante ed è morto il 12 ottobre, in soli tre giorni, nell'ospedale San Gerardo di Monza, dopo aver offerto le sue sofferenze per il Papa e per la Chiesa.