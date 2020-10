Aperta la tomba di Carlo Acutis: il 10 ottobre verrà beatificato

Il corpo del giovane. vissuto a Milano e scomparso a 15 anni per una leucemia fulminante, resterà visibilie fino al 17 ottobre presso il Santuario della Spogliazione

"Ci auguriamo - ha detto commossa la madre, Antonia Salzano - che attraverso l'esposizione del corpo di Carlo i fedeli possano elevare con più fervore e fede le preghiere a Dio, che attraverso Carlo ci invita tutti ad avere più fede, speranza e amore verso di lui e verso i nostri fratelli, proprio come Carlo ha fatto nella sua vita terrena”.

Si è svolta oggi, presso il Santuario della Spogliazione di Assisi, la cerimonia di apertura degli eventi collaterali alla beatificazione di Carlo Acutis , in programma il 10 ottobre nella Basilica di San Francesco. Al termine della celebrazione, alla quale hanno preso parte anche i genitori del giovane, vissuto a Milano e scomparso nel 2006, all’età di 15 anni, per una leucemia fulminante, è stata aperta la tomba con la salma, che resterà visibile fino al 17 ottobre.

“Modello di santità dell’epoca digitale”

Durante l’omelia, il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, ha sottolineato l'importanza dell'esempio di Carlo per i giovani: "Ha avuto una missione specialmente per i suoi coetanei di questo tempo così entusiasmante e, insieme, così disorientato - ha ricordato -. Un tempo dove si sperimentano cose meravigliose attraverso una tecnologia che unisce il mondo da un capo all'altro, ma che tante volte si fa tumulto di informazioni e messaggi contraddittori, nei quali è così difficile ritrovare la bussola della verità e dell'amore. Carlo - ha concluso - è un ragazzo del nostro tempo. Un ragazzo dell'era internet, e un modello di santità dell'epoca digitale, come lo ha presentato papa Francesco nella sua lettera ai giovani di tutto il mondo”.