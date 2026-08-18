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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 agosto: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la guerra in Medio Oriente. Alla scadenza del memorandum Usa-Iran, Trump minaccia l’Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz: “Se si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà”. Washington è in pressing sul piano per Gaza: Kushner invita Netanyahu a “non creare ostacoli” e Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla Striscia. In primo piano anche il femminicidio di Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall’ex compagno, che si è poi suicidato

 

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