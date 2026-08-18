Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 agosto: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi la guerra in Medio Oriente. Alla scadenza del memorandum Usa-Iran, Trump minaccia l’Oman che tratta un'intesa con Teheran su Hormuz: “Se si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà”. Washington è in pressing sul piano per Gaza: Kushner invita Netanyahu a “non creare ostacoli” e Trump chiede a Israele di interrompere i raid sulla Striscia. In primo piano anche il femminicidio di Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall’ex compagno, che si è poi suicidato
- L’apertura è dedicata alla guerra in Iran alla scadenza del memorandum Usa-Iran con il titolo “Ora Trump minaccia l’Oman”. Sul fronte di Gaza, “Netanyahu incontra l’inviato Usa: ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas”. In primo piano anche “Migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione”. Spazio poi a “Aggressioni e stupri Milano e Roma metropoli più sicure”. Sul caso Ranucci: “I messaggi di Lavitola: ‘Ranucci mio fratello, ho fatto tutto da solo’”. In taglio basso: “Uccisa dall’ex che aveva denunciato”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con “Nel villaggio di Qusra assediato dai coloni”, “Viaggio in Cisgiordania dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner: ‘Via da Gaza solo con il disarmo di Hamas’”. In primo piano anche il cambiamento climatico con l’intervista a “Markley: ‘Il vero Diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta’”. Spazio all’economia con “L’allarme Bce per la bolla dell’IA: risparmi a rischio”.
- In apertura “Commissari, conto da 100 milioni” sulla denuncia di ConfContribuenti dopo l’inchiesta della Stampa”. In primo piano anche i risultati degli azzurri agli Europei con le dichiarazioni dell’atleta Iapichino “Io e Sara, amiche d’oro”, e l’analisi “Se lo sport dà una lezione all’economia”. Spazio al femminicidio di Venezia con “Tania uccisa dall’ex. Quattro mesi fa lo aveva denunciato”. In taglio alto la guerra in Medio Oriente con “Kushner-Netanyahu, spiragli su Gaza: un generale Usa per disarmare Hamas”.
- In apertura “Fatica e metodo” sui “primati dello sport azzurro e del made in Italy”. In spalla la guerra in Iran con “Trump minaccia l’Oman”. Sul caso Ranucci spazio a “Da Lavitola messaggi in codice a Ranucci: ‘Il 7 settembre lo avvertii di tutti i rischi’”. In taglio basso “L’ultraleggero scompare dopo Stromboli. Ansia per i due avvocati romani a bordo”. Spazio anche al meteo con “Caldo, con la quinta ondata arrivano le bombe d’acqua”.
- L’apertura del Sole 24 Ore è dedicata a “Allarme Bce sul rischio bolla dell’AI”. In taglio alto la guerra in Medio Oriente con “Gaza, pressing di Trump su Israele: ‘Basta attacchi’. Avanti con disarmo Hamas”. Spazio alla finanza con “Commerz, dal governo tedesco spiragli per l’accordo con Unicredit”. In primo piano anche “Transizione 5.0, gli investimenti sfiorano 5 miliardi”. Sui mercati spazio a “Il dollaro ai minimi da giugno tra frenata Usa e Fed ferma”.
- L’apertura è dedicata a “Sorpresona Milan”: “Preso Diego Moreira per 45 milioni”, “Blitz per l'esterno belga dello Strasburgo Il terzo colpo rossonero sbarca oggi Le spese di Cardinale toccano quota 150”. In alto spazio a Sinner con “Il dubbio New York”. In spalla le parole della star del nuoto Curtis: “Sara ‘Ho un desiderio: un giorno all’Onu da ambasciatrice’”. Spazio anche a Larissa Iapichino con “Vinco perché non temo più il mio talento”. In primo piano infine l’intervista “Esclusivo Akanji: Inter, io e Stones fratelli di Champions”.
- L’apertura è dedicata al caso Ranucci “La telefonata che inguaia Ranucci”. In primo piano anche la guerra in Medio Oriente con “Netanyahu fa infuriare Trump: ‘Niente ritiro senza disarmo’”. Spazio alla politica con “Bufera nella Lega. Fontana con Salvini: ‘Merita rispetto’”. Sulla politica estera troviamo “Ceuta sfida Sánchez e gli dà l’ultimatum”. In taglio basso: “Il Pd e il cappotto termico nazi-fascista”.
- L’apertura è dedicata a “Spese energia: via libera Ue Irpef, quanto si risparmia”. In primo piano anche “La diplomazia dello yacht”, “L’ambasciatore Usa Tilman J. Fertitta approda a Livorno a bordo del Boardwalk”. Sul caso Ranucci spazio a “L’Anm: Falcone non si tira in ballo. Lavitola: l’attentato è solo roba mia”. Spazio alla Lega con “Lega, nubi a Nord Fontana: Salvini valuti se lasciare”. In taglio basso: “Uccide la ex poi si impicca”.
- In apertura “Il boss Graviano: ‘Voglio parlare su B. e Dell’Utri’”. In taglio alto: “Report, la Rai viola il suo Codice etico: falsi ‘stipendi’ anti-cronisti”. Spazio alla guerra in Iran con “Trump minaccia pure l’Oman. Iran pronto all’attacco”. In spalla: “Meno export, più tasse: così Mosca aggira le sanzioni”. In taglio basso: “Alghero: minacce e incendi, nessuno denuncia i mafiosi”.
- In taglio alto l'analisi “Cinque mesi dopo, la ‘maledizione del No’ ha colpito più i vincitori che i vinti: dall’opposizione nel caos ai flop del partito dei moralisti”. Spazio alla politica estera con “Trump ricicla una vecchia idea per una Corea del nord nuova”. Sul Medio Oriente: “Chiarimenti su Gaza”. In primo piano anche “L’uscita di sicurezza di Salvini”. Sul caso Ranucci: “Ranucci, il lavitolato”.
- In apertura la guerra in Medio Oriente con il titolo “Tutto da solo” riferito a Trump: “Finiti i 60 giorni: il negoziato non è mai partito, la guerra degli Usa all'Iran continua e si allarga. Droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman”. In primo piano anche “Ostacoli alle ong, altri morti in mare”. Spazio alla Nato con “I russi alle porte? La Nato ha un piano”. In taglio basso: “Ex Simmel, paranoie da guerra ibrida”. Spazio anche ai roghi in Friuli con “Brucia la Carnia, si spera nella pioggia”.
- L’apertura è dedicata al caso Ranucci con “Circoletto vizioso”, “Lavitola: ‘Nel mio bistrot si riunivano i 5 Stelle’. Il ristoratore chiede di parlare, Gomes rientrerà in Italia. L’ex Rai Sandro Ruotolo sapeva del sondaggio su Ranucci?” In spalla: “La character assassination di Toti? Altra bufala-Report”. Spazio alla politica con “Il dopo-Tajani è appena iniziato Auguri Marina!”. Sul Medio Oriente troviamo “È già campagna elettorale: scontro Gvir-Netanyahu”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Pioggia di droni su Mosca, ma Kyiv pensa al grano”.
- In apertura “Schengen, Meloni si è incartata Nuova strage di migranti in mare”. In spalla il commento “Le social democrazie non sono solo rosa e fiori”. Spazio alla guerra in Ucraina con “Ideologia zero Putin e il potere fine a sé stesso”. Sul caso Ranucci: “I silenzi di Ranucci e l’alert di Lavitola nel mirino dei pm”. In taglio basso spazio a “Trump fallisce su tutti i fronti. Poi minaccia l’Oman: ‘Vi attacco’”.
- In apertura “Il piano Lavitola-Ranucci per togliere Report alla Rai” e “Rissa sui compensi d'oro degli inviati di Sigfrido”. L’editoriale: “Cosa nasconde chi si vergogna dello stipendio?”. In primo piano anche “Il Pd: ‘Via le scritte fasciste’. Erano indicazioni per i muratori”. In taglio centrale: “Travaglio sfotte pure Falcone. La sorella furiosa: “Indegno””. In taglio basso: “Barchino di migranti travolge una ragazza che fa il bagno in mare”. Sulla Lega spazio a “‘Salvini pensi se lasciare...’ Fontana scuote il Carroccio”.
- L’apertura del Corriere dello Sport è dedicata a “Moreira, botto Milan”, “Colpo Gerry. Altra sorpresa per Amorim: accordo con lo Strasburgo”. In taglio alto: “La Roma non si ferma a Mora. Fontana, la chiave”. In spalla spazio a “Juve, la ballata di Elkann e Lucio”. Sul mercato dell’Inter troviamo “Inter, il patto con Jones”. Spazio anche alla Fiorentina con “Kean, si muove Fabregas”.
- In apertura “Apriremo un ciclo”, “Festa Juve allo Stadium Elkann in panchina con Spalletti”. In taglio alto il “trionfo azzurro agli Europei di atletica e nuoto” con “Ora siamo squadra. A Tokyo la svolta”. L'ex campionessa Sara Simeoni: “Messi da parte gli individualismi, poi i successi olimpici hanno dato la spinta. Battocletti è di un altro pianeta”. Sul mercato del Milan: “Formula Mendes Moreira per 50 milioni!”. In spalla spazio al Torino con “Perri col Milan. Il Toro ci prova”.