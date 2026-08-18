Due fratelli di 67 e 76 anni sono stati trovati morti all'interno della loro abitazione a Concesio, in Valtrompia, nel Bresciano. I due, secondo i primi accertamenti, sarebbero deceduti da diversi giorni dato che i corpi sono in avanzato stato di decomposizione. A far scattare l'allarme sono stati i mancati contatti con i due uomini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario. Non sono stati rilevati segni di violenza sui corpi - da una prima indagine esterna - né elementi che facciano pensare, al momento, a un omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio sprigionato da un boiler. La Procura di Brescia ha disposto gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore di vita dei due fratelli.