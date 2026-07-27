Guerra Ucraina Russia, raid droni di Kiev su Belgorod e Rostov. LIVE

Due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don, nel sud della Russia. Anche un adolescente versa in condizioni gravi. Dodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Attacco russo nella notte a Zaporizhzhia: il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky
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Due persone (una coppia di coniugi) sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don, nel sud della Russia. Lo riferisce la Tass. Anche un adolescente versa in condizioni gravi. Dodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Attacco russo nella notte a Zaporizhzhia: il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky - primo leader straniero a incontrarlo da quando ha assunto l'incarico - per ribadire il 'sostegno incrollabile' di Londra a Kiev.
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Zelensky oggi da Burnham
Il premier britannico Andy Burnham ospiterà oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per sottolineare il "sostegno incrollabile" di Londra a Kiev. Lo ha annunciato Downing Street, precisando che i due visiteranno una base navale britannica e ascolteranno le testimonianze del personale delle forze armate di entrambi i Paesi impegnato nell'addestramento dei militari ucraini. Zelensky è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando si è insediato una settimana fa alla guida del Regno Unito.
Attacco russo a Zaporizhzhia, un morto e almeno un ferito
I russi hanno attaccato nella notte Zaporizhzhia: una persona è rimasta uccisa e potrebbero esserci ancora persone sotto le macerie. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbs. La vittima era un uomo di 67 anni, morto in una zona residenziale. Un uomo di 22 anni, estratto dalle macerie, è rimasto ferito. Sempre secondo Rbc, cinque civili sono rimasti feriti nell'oblast di Sumy. Sul Dnepr, la difesa aerea ucraina ha abbattuto 15 droni.
Attacco ucraino con droni, feriti e blackout nella regione di Belgorod
Dodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa Tass, secondo cui "diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco a Belgorod a seguito di un massiccio attacco con droni". L'attacco è stato confermato anche dall'agenzia ucraina Rbc, secondo cui sarebbero stati colpiti gli edDodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorodifici dell'Fsb (i servizi segreti interni russi) e del ministero degli Interni. I droni avrebbero provocato incendi, ripetute esplosioni e un blackout.
Russia, attacco aereo a Rostov uccide due persone e ne ferisce 5
Due persone sono state uccise e altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un attacco aereo a Rostov sul Don, nel sud della Russia, come ha riferito il governatore Yury Slyusar su Telegram. Lo riferisce la Tass. "Due persone, una coppia sposata, sono state uccise a Rostov sul Don nel mortale attacco aereo di ieri sera. Cinque persone hanno riportato ferite di varia gravità, due delle quali, tra cui un adolescente, versano in condizioni gravi".