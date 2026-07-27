Guerra Ucraina Russia, raid droni di Kiev su Belgorod e Rostov. LIVE

Dodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Lo riferisce l'agenzia russa Tass, secondo cui "diversi appartamenti e più di 15 auto hanno preso fuoco a Belgorod a seguito di un massiccio attacco con droni". L'attacco è stato confermato anche dall'agenzia ucraina Rbc, secondo cui sarebbero stati colpiti gli edDodici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorodifici dell'Fsb (i servizi segreti interni russi) e del ministero degli Interni. I droni avrebbero provocato incendi, ripetute esplosioni e un blackout.