Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi, 28 luglio, alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. La visita arriva mentre Ucraina e Russia intensificano gli attacchi a lunga distanza e gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti restano bloccati, a oltre quattro anni dall'inizio dell'invasione russa.

Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Lo riferiscono i canali di monitoraggio citati dal Kyiv Independent. La fabbrica Hydrostalkonstruktsiya, situata a Cechov, nella regione di Mosca, sarebbe stata colpita mentre erano in azione le difese aeree russe, secondo il canale Telegram Exilenova Plus. Nella stessa notte, droni ucraini avrebbero colpito anche una sottostazione elettrica a Feodosia, nel sud-est della Crimea occupata, lasciando senza corrente gran parte della città. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram filoucraino Crimean Wind.

Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 45 droni diretti verso Mosca. Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, sul canale Max. In un primo momento, scrive la Tass, Sobyanin aveva riferito dell'abbattimento di 12 droni, precisando che i servizi di emergenza erano al lavoro nei luoghi in cui erano caduti i rottami.Successivamente il sindaco ha comunicato che altri 33 velivoli senza pilota erano stati intercettati durante l'avvicinamento alla città.

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