Guerra Ucraina Russia, quasi 400 droni su regione Mosca. Media: "Colpito impianto acciaio"
Massiccio attacco di Kiev. La maggior parte neutralizzata. Secondo il Kyiv Independent un raid avrebbe centrato la fabbrica Hydrostalkonstruktsiya, situata a Cechov. Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra Donald Trump alla Casa Bianca per provare a rafforzare il sostegno americano alla causa ucraina
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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi, 28 luglio, alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. La visita arriva mentre Ucraina e Russia intensificano gli attacchi a lunga distanza e gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti restano bloccati, a oltre quattro anni dall'inizio dell'invasione russa.
Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Lo riferiscono i canali di monitoraggio citati dal Kyiv Independent. La fabbrica Hydrostalkonstruktsiya, situata a Cechov, nella regione di Mosca, sarebbe stata colpita mentre erano in azione le difese aeree russe, secondo il canale Telegram Exilenova Plus. Nella stessa notte, droni ucraini avrebbero colpito anche una sottostazione elettrica a Feodosia, nel sud-est della Crimea occupata, lasciando senza corrente gran parte della città. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram filoucraino Crimean Wind.
Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 45 droni diretti verso Mosca. Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, sul canale Max. In un primo momento, scrive la Tass, Sobyanin aveva riferito dell'abbattimento di 12 droni, precisando che i servizi di emergenza erano al lavoro nei luoghi in cui erano caduti i rottami.Successivamente il sindaco ha comunicato che altri 33 velivoli senza pilota erano stati intercettati durante l'avvicinamento alla città.
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Oltre 390 droni ucraini lanciati contro regione di Mosca
Oltre 390 droni hanno preso di mira nella notte la regione di Mosca, poche ore prima dell'atteso incontro tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Tra le 20:30 e le 6:30, più di 390 droni erano diretti verso la regione di Mosca. La maggior parte è stata neutralizzata dalle difese aeree molto prima di raggiungere la città. Ottantuno velivoli senza pilota nemici sono stati distrutti mentre si avvicinavano a Mosca", ha scritto su Telegram il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin. Il governatore della regione, Andrey Vorobyov, ha inoltre riferito che gli attacchi hanno danneggiato alcune abitazioni nella città di Cechov e nel villaggio di Vaulovo.
Media: "Droni colpiscono impianto acciaio vicino Mosca"
Nella notte diversi droni ucraini hanno colpito un impianto per la lavorazione dell'acciaio nella regione di Mosca, mentre un blackout è stato segnalato nella Crimea occupata. Lo riferiscono i canali di monitoraggio citati dal Kyiv Independent. La fabbrica Hydrostalkonstruktsiya, situata a Cechov, nella regione di Mosca, sarebbe stata colpita mentre erano in azione le difese aeree russe, secondo il canale Telegram Exilenova Plus. Nella stessa notte, droni ucraini avrebbero colpito anche una sottostazione elettrica a Feodosia, nel sud-est della Crimea occupata, lasciando senza corrente gran parte della città. La notizia è stata diffusa dal canale Telegram filoucraino Crimean Wind.
Difesa aerea russa abbatte 45 droni diretti verso Mosca
Le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 45 droni diretti verso Mosca. Lo ha annunciato il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, sul canale Max. In un primo momento, scrive la Tass, Sobyanin aveva riferito dell'abbattimento di 12 droni, precisando che i servizi di emergenza erano al lavoro nei luoghi in cui erano caduti i rottami.Successivamente il sindaco ha comunicato che altri 33 velivoli senza pilota erano stati intercettati durante l'avvicinamento alla città.
Usa, oggi Zelensky da Trump per rilanciare sostegno all'Ucraina
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atteso oggi, 28 luglio, alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump, nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia. La visita arriva mentre Ucraina e Russia intensificano gli attacchi a lunga distanza e gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti restano bloccati, a oltre quattro anni dall'inizio dell'invasione russa. I rapporti tra Zelensky e Trump sono stati a lungo tesi, ma nelle ultime settimane il presidente americano ha mostrato una maggiore apertura nei confronti del leader ucraino. I due si incontreranno nel giorno dell'omaggio al senatore Lindsey Graham, sostenitore dell'Ucraina, morto l'11 luglio a 71 anni. "Ci stiamo preparando a un incontro con il presidente degli Stati Uniti e con la sua squadra", ha dichiarato Zelensky, dicendosi fiducioso che Washington "continuerà a sostenere l'Ucraina e che potremo porre fine a questa guerra con una pace dignitosa".
Washington resta un alleato decisivo per Kiev, soprattutto per la fornitura di informazioni di intelligence e per l'accesso al sistema Starlink, utilizzato dall'esercito ucraino per le comunicazioni al fronte. Nel frattempo, anche i rapporti tra Washington e Mosca si sono raffreddati. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha smentito lunedì che siano in corso colloqui per un cessate il fuoco nei cieli e ha avvertito che l'aumento degli attacchi ucraini in territorio russo non farebbe che "prolungare" la guerra. Nelle ultime settimane Kiev ha intensificato gli attacchi contro raffinerie e depositi petroliferi russi, contribuendo a una crisi dei carburanti. Ha inoltre colpito navi mercantili nel Mar d'Azov e diversi magazzini del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. La Russia ha proseguito da parte sua i bombardamenti su larga scala e ha fermato le esportazioni agricole marittime ucraine, colpendo ripetutamente il porto di Odessa e le navi che lo utilizzano. Durante un incontro a Manila la scorsa settimana, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha avvertito il segretario di Stato americano Marco Rubio sulle conseguenze di un proseguimento delle forniture di armi all'Ucraina. Il colloquio, il primo tra i due dal settembre 2025, è durato circa trenta minuti. Al termine Rubio ha ribadito la volontà degli Stati Uniti di svolgere un ruolo "costruttivo" per porre fine alla guerra, pur mostrando scetticismo sulle proposte avanzate da Mosca.