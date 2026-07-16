La base aerea russa Engels-2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Lo riferiscono - come riporta il The Kyiv independent - alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. Situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina, la base aerea di Engels ospita il 184/o Reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121/o Reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95 , il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160.