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Guerra Ucraina Russia, attacco su Kiev: due morti. Colpita base aerea russa. LIVE

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Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere di Sviatoshynskyi, nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels-2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea

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Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere di Sviatoshynskyi, nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels-2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.

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Mosca, raid di Kiev su Belgorod, cinque feriti tra cui due minori

Cinque persone, tra cui due ragazze minorenni, sono rimaste ferite in un attacco attribuito dalle autorità russe alle forze armate ucraine nella regione di Belgorod, al confine con l'Ucraina. Lo riferisce la Tass citando il quartier generale operativo regionale. Secondo la ricostruzione delle autorità locali, nella notte un drone Fpv è esploso nella città di Shebekino, ferendo tre donne civili, trasportate all'ospedale centrale del distretto. Altre due persone ferite sono una ragazza di 13 anni, che ha riportato lesioni da schegge al collo e alla gamba, e la sorella di 16 anni, colpita di striscio a una spalla.

Media, droni ucraini colpiscono base aerea russa a Engels

La base aerea russa Engels-2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Lo riferiscono - come riporta il The Kyiv independent - alcuni canali di informazione russi su Telegram. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels. Sono state segnalate esplosioni e interruzioni di corrente diffuse. Situata a quasi 600 chilometri dalla linea del fronte ucraina, la base aerea di Engels ospita il 184/o Reggimento di aviazione da bombardamento pesante e il 121/o Reggimento di aviazione da bombardamento pesante. Al suo interno sono custoditi bombardieri strategici russi utilizzati per attacchi aerei, tra cui il Tupolev Tu-95 , il Tupolev Tu-22 e il Tupolev Tu-160. 

Attacco russo notturno su Kiev, due morti

Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. Nel quartiere di Darnytskyi, detriti di missili sono caduti su edifici non residenziali e due persone hanno perso la vita. È stato inoltre preso di mira un magazzino nel quartiere di Sviatoshynskyi, nella parte occidentale di Kiev.

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