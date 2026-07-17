Nel consueto discorso serale, riportato da Ukrainska Pravda, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la sua decisione di nominare Yevhen Khmara ministro della Difesa ad interim, non ha fatto alcun cenno alle problematiche di mobilitazione per le quali aveva criticato l'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Il presidente ha inoltre ignorato le proteste e le richieste pubbliche di reintegrare Fedorov al ministero. "Yevhen Khmara ricoprirà la carica di Ministro della Difesa ad interim dell'Ucraina. Ha diretto il Centro per le Operazioni Speciali Alpha dell'SSU, che ha ottenuto i risultati più efficaci nell'eliminazione degli occupanti al fronte. Alpha si classifica costantemente al primo posto nelle classifiche mensili. Khmara era responsabile delle operazioni a lungo raggio del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Abbiamo concordato che Khmara supervisionerà anche le operazioni a lungo raggio delle Forze di sicurezza: questa è una priorità. Sa esattamente di cosa ha bisogno l'Ucraina ed è anche in grado di mantenere il controllo sulla situazione interna in tutte le componenti delle forze di difesa. Ha sufficiente esperienza in materia di sicurezza per prevenire incidenti vergognosi". Zelensky ha aggiunto di aver già discusso le procedure legali con il nuovo Primo Ministro Serhiy Koretskyi per garantire questa nomina. In precedenza, Zelenskyy aveva affermato che era giusto che i cittadini ucraini, anche in tempo di guerra, potessero partecipare a manifestazioni pacifiche ed esprimere le proprie opinioni, aggiungendo di non aver "ancora chiuso la questione" da loro sollevata.