Ucraina, proteste per la cacciata del ministro della difesa. LIVE

Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Syrsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni, annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretskyi, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid
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Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Syrsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni, annunciate ieri da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretskyi, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev, malgrado l'ennesima notte di raid.
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Zelensky: Khmara sa esattamente di cosa ha bisogno l'Ucraina
Nel consueto discorso serale, riportato da Ukrainska Pravda, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando la sua decisione di nominare Yevhen Khmara ministro della Difesa ad interim, non ha fatto alcun cenno alle problematiche di mobilitazione per le quali aveva criticato l'ex ministro della Difesa Mykhailo Fedorov. Il presidente ha inoltre ignorato le proteste e le richieste pubbliche di reintegrare Fedorov al ministero. "Yevhen Khmara ricoprirà la carica di Ministro della Difesa ad interim dell'Ucraina. Ha diretto il Centro per le Operazioni Speciali Alpha dell'SSU, che ha ottenuto i risultati più efficaci nell'eliminazione degli occupanti al fronte. Alpha si classifica costantemente al primo posto nelle classifiche mensili. Khmara era responsabile delle operazioni a lungo raggio del Servizio di sicurezza dell'Ucraina. Abbiamo concordato che Khmara supervisionerà anche le operazioni a lungo raggio delle Forze di sicurezza: questa è una priorità. Sa esattamente di cosa ha bisogno l'Ucraina ed è anche in grado di mantenere il controllo sulla situazione interna in tutte le componenti delle forze di difesa. Ha sufficiente esperienza in materia di sicurezza per prevenire incidenti vergognosi". Zelensky ha aggiunto di aver già discusso le procedure legali con il nuovo Primo Ministro Serhiy Koretskyi per garantire questa nomina. In precedenza, Zelenskyy aveva affermato che era giusto che i cittadini ucraini, anche in tempo di guerra, potessero partecipare a manifestazioni pacifiche ed esprimere le proprie opinioni, aggiungendo di non aver "ancora chiuso la questione" da loro sollevata.
Missili russi su Odessa, due morti e otto feriti
Due morti e otto feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Lo ha comunicato il vicesindaco Oleksandr Filatov: "Un missile ha colpito un edificio residenziale. Purtroppo, due persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano otto feriti, tra cui due bambini», ha scritto su Telegram Filatov, che aggiunge: "Sono stati danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti".