Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato sette morti e 24 feriti. "Sette dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries", il colosso locale del settore, ha scritto su Telegram il governatore Evgenij Pervyshov, precisando che l'attacco, avvenuto a Kotovsk, ha causato anche 24 feriti. Secondo il governatore, nel deposito colpito è divampato un incendio, che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i propri attacchi sul territorio russo, prendendo di mira in particolare le infrastrutture logistiche o legate agli idrocarburi nel tentativo di bloccare il finanziamento della guerra da parte di Mosca. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Syrsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni, annunciate da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretskyi, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. Zelensky ha nominato Oleksandr Poklad capo ad interim del Servizio di sicurezza dell'Ucraina.

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