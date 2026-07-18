Guerra Ucraina Russia, Mosca: attacco con droni ucraini provoca 7 morti e 24 feriti. LIVE
La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i propri attacchi sul territorio russo, prendendo di mira in particolare le infrastrutture logistiche o legate agli idrocarburi nel tentativo di bloccare il finanziamento della guerra da parte di Mosca. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov
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Un attacco con droni ucraini contro un centro logistico russo ha provocato sette morti e 24 feriti. "Sette dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries", il colosso locale del settore, ha scritto su Telegram il governatore Evgenij Pervyshov, precisando che l'attacco, avvenuto a Kotovsk, ha causato anche 24 feriti. Secondo il governatore, nel deposito colpito è divampato un incendio, che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i propri attacchi sul territorio russo, prendendo di mira in particolare le infrastrutture logistiche o legate agli idrocarburi nel tentativo di bloccare il finanziamento della guerra da parte di Mosca. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Syrsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni, annunciate da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretskyi, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. Zelensky ha nominato Oleksandr Poklad capo ad interim del Servizio di sicurezza dell'Ucraina.
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Zelensky licenzia il ministro della Difesa Fedorov e divide l'Ucraina
Il 35enne fautore della svolta tech e promotore del potenziamento nell'uso dei droni contro la Russia è ampiamente considerato l’uomo chiave del cambio di passo militare degli ultimi tempi. La decisione di sacrificarlo a seguito del rimpasto di governo si sta trasformando in un problema politico per il presidente ucraino.
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Mosca, colpiti porti ucraini sul Mar Nero e due navi a Chernomorsk
Le forze armate russe hanno dichiarato di aver condotto nella notte una nuova serie di attacchi contro infrastrutture portuali ucraine utilizzate, secondo Mosca, per il trasferimento di rifornimenti destinati alle forze di Kiev. In una nota citata dalla Tass, il ministero della Difesa russo ha affermato che gli attacchi hanno preso di mira il porto di Odessa, dove sarebbero stati colpiti impianti per lo scarico di carburante e serbatoi di stoccaggio destinati ad alimentare l'esercito ucraino, impiegando armi di precisione lanciate da aria e da terra, oltre a droni d'attacco. Mosca ha inoltre sostenuto di aver colpito due navi coinvolte nel trasporto di carichi militari nell'area del porto di Chernomorsk: una ormeggiata nel porto e una seconda in mare.
Deposito petrolifero russo in fiamme dopo raid droni
Le forze ucraine hanno attacco pesantemente la regione di Mosca durante la notte. A quanto riferito dal governatore regionale Andrei Vorobyov, la caduta di un drone ha provocato un incendio in un deposito petrolifero a Noginsk. Un vicino ospedale di maternità è stato evacuato, riporta l'agenzia Tass.
Mosca, intercettati e distrutti 379 droni ucraini sulle regioni russe
Durante la notte la difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 379 sulle regioni russe, nonché sulle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministero della Difesa russo, citato dalla Tass. "Durante la notte, i sistemi di difesa in allerta hanno intercettato e distrutto 379 velivoli senza pilota ad ala fissa ucraini sopra le regioni di Belgorod, Bryansk, Kursk, Smolensk, Ryazan, Kaluga, Tula, Tambov, Oryol, Lipetsk, Tver, Pskov, Voronezh, Rostov, Volgograd, Leningrado, Vladimir, Mosca e Krasnodar, nonché in Crimea e nelle acque del Mar d'Azov e del Mar Nero", ha dichiarato il ministero. (
Zelensky non cede, fiducia nel nuovo ministro della Difesa
Volodymyr Zelensky ignora le proteste di piazza e le critiche che si levano anche da qualche settore delle forze armate e tira dritto sulla strada segnata con la rimozione del giovane ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov. Il suo sostituto nominato ad interim, Yevhen Khmara, già comandante del centro per le operazioni speciali Alpha, "sa esattamente di cosa ha bisogno l'Ucraina ed è anche in grado di mantenere il controllo sulla situazione interna in tutte le componenti delle forze di difesa", ha assicurato il presidente. Rimangono oscure le ragioni della sostituzione di Fedorov, proprio nel momento in cui le forze ucraine sembrano aver notevolmente migliorato la loro situazione grazie alla 'rivoluzione dei droni' da lui favorita. Il ministro uscente è rimasto vittima di un rimpasto partito con la rimozione da primo ministro di Ioulia Svyrydenko, sostituita da Serhii Koretskyi.
Ue, via libera a nuove sanzioni al comparto industriale-militare russo
Alla luce della continua e crescente aggressione della Russia contro l'Ucraina — inclusi i recenti attacchi letali sferrati contro Kiev nelle notti dell'1 e del 5 luglio 2026 e la brutale campagna militare che prende deliberatamente di mira le infrastrutture civili — il Consiglio Ue ha deciso di imporre misure restrittive nei confronti di una persona fisica e cinque entità. Tali soggetti fanno parte del complesso militare-industriale russo, essendo nello specifico coinvolti nella produzione di droni. Tutte e cinque le entità inserite nell'elenco fanno capo al gruppo societario Abs Electro, che sviluppa e produce componenti elettronici e radio-elettronici necessari per la guerra basata sull'impiego di droni. In particolare, tali entità contribuiscono allo sviluppo di sistemi che potenziano le capacità dei velivoli russi Uav — come i droni di tipo Shahed e Geran — aumentandone la resistenza alle contromisure di guerra elettronica. In blscklist anche diverse società producono sistemi di controllo automatizzati per il settore energetico russo, che costituisce un'importante fonte di entrate per il governo russo. La persona sanzionata è Irina Kharisova, presidente del Consiglio di amministrazione del gruppo di società Abs Electro e amministratrice di diverse società facenti parte di tale gruppo.
Russia, un attacco con droni ucraini provoca 7 morti e 24 feriti
"Sette dipendenti del turno di notte sono stati uccisi quando dei droni nemici hanno colpito un centro logistico di Wildberries", il colosso locale del settore, ha scritto su Telegram il governatore Evgenij Pervyshov, precisando che l'attacco, avvenuto a Kotovsk, ha causato anche 24 feriti. Negli ultimi mesi l'Ucraina ha intensificato i propri attacchi sul territorio russo, prendendo di mira in particolare le infrastrutture logistiche o legate agli idrocarburi nel tentativo di bloccare il finanziamento della guerra da parte di Mosca. Secondo il governatore, nel deposito colpito è divampato un incendio, che è stato però domato, anche se i vigili del fuoco continuano a lavorare sul posto. La regione di Mosca è stata a sua volta bersagliata da oltre 370 droni durante la notte, ha riferito il sindaco della capitale, Sergej Sobjanin. "La maggior parte è stata abbattuta dalle difese antiaeree mentre era ancora lontana. Ben 64 droni nemici sono stati distrutti proprio mentre si avvicinavano a Mosca", ha scritto su Telegram.