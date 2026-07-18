Ucraina, procura diffonde il video dell'attentato di Monaco

La procura ucraina ha diffuso un video che documenta l'esplosione avvenuta durante il fallito attentato del 29 giugno scorso ai danni dell'imprenditore ucraino, Vadim Ermolaev, e la sua famiglia a Monaco. Il procuratore generale ucraino Ruslan Kravchenko ha spiegato che gli inquirenti hanno "recuperato una delle prove chiave che i sospetti avevano tentato di distruggere". "Si tratta di una registrazione video di una telecamera di sorveglianza (...) installata in precedenza vicino al luogo del crimine per assicurarsi che l'attentato fosse stato eseguito", ha aggiunto. Nel video di 40 secondi, pubblicato su Telegram, si vede una persona posizionare una borsa davanti all'ingresso di un edificio e poi allontanarsi. Pochi istanti dopo avviene l'esplosione, proprio mentre un uomo, una donna e un adolescente arrivano dalla strada verso l'ingresso. Le tre vittime sono sopravvissute e sono state ricoverate in ospedale con ferite di diversa gravità. La donna ucraina di 39 anni, sospettata di aver piazzato l'ordigno esplosivo, è stata trovata morta in Ucraina dopo l'attacco. Altri due sospetti, un ex agente di polizia e un dipendente della direzione generale dell'intelligence (Gur) del ministero della Difesa ucraino, sono stati arrestati.