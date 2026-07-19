Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol, in Russia, e diversi obiettivi nei territori occupati. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov
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Nella notte forze ucraine hanno colpito un deposito petrolifero nel Krai di Stavropol, in Russia, e diversi obiettivi nei territori occupati. Un deposito di petrolio nella città di Mikhailovsk, nella regione di Stavropol è stato colpito dalle forze ucraine per la terza volta nel giro di poche settimane. Potenti esplosioni causate da missili balistici russi hanno scosso diversi quartieri della capitale ucraina Kiev, dove una persona ha perso la vita. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito di sette feriti, sei dei quali ricoverati in ospedale. Ancora bufera per la decisione di Zelensky di silurare il giovane e popolare ministro della Difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Syrsky, fedelissimo del presidente. Le dimissioni, annunciate da Fedorov nell'ambito del più ampio rimpasto di governo guidato ora dal nuovo premier Koretskyi, hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. Zelensky ha nominato Oleksandr Poklad capo ad interim del Servizio di sicurezza dell'Ucraina.
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Quasi 40 attacchi su Dnipropetrovsk, un morto e quattro feriti
Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk quasi 40 volte nell'arco della giornata odierna, provocando un morto e quattro feriti. Lo riferisce via social Oleksandr Hanzha, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite. Il nemico ha attaccato quattro distretti della regione quasi 40 volte utilizzando droni, artiglieria e bombe aeree", ha scritto in un post, precisando che tra i bersagli c'erano una scuola superiore, case private e un camion. "Un'autovettura, così come campi di grano e piselli, sono andati a fuoco. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state ricoverate in ospedale. Una donna di 70 anni è in gravi condizioni", aggiunge Hanzha.
Estonia: "Necessario punire chi collabora con la flotta ombra russa"
"Le forniture energetiche giocano un ruolo centrale nel finanziamento della macchina bellica russa. La proposta del senatore Lindsey Graham, scomparso la scorsa settimana, di imporre dazi ai Paesi che contribuiscono all'aggressione o facilitano le attività della flotta ombra russa è un passo importante. Esso avrà un impatto diretto sulle capacità economiche della Russia, contribuendo a diminuire le entrate che Mosca utilizza per finanziare l'aggressione all'Ucraina". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri estone, Margus Tsahkna. "Le sanzioni e l'isolamento internazionale stanno funzionando: l'economia russa si sta visibilmente deteriorando, le tensioni interne stanno aumentando e l'Ucraina sta facendo progressi strategici significativi sul campo di battaglia. La Russia non abbandonerà la sua rotta aggressiva finché le contromisure non faranno veramente male", ha aggiunto ancora Tsahkna.
Tajani: "Vediamo grande malcontento in Russia anche in persone vicine a Putin"
"Mi pare molto difficile fare delle previsioni sull'Ucraina perché Putin è imprevedibile, spetta a lui decidere di smettere l'aggressione all'Ucraina. Vedo che per la prima volta in Russia ci sono fenomeni di grande malcontento anche da persone a lui vicine". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a Ponza alla 17ma rassegna culturale "Ponza D'Autore". "Oggi con la nuova organizzazione militare ucraina che producono droni molto efficaci anche il territorio russo è colpito e questo sta comportando malcontento in Russia, ma quanto questo potrà convincere Putin non lo so, certamente noi metteremo altre sanzioni alla Russia per convincere Putin a fermare questa guerra - ha aggiunto -, sono uno strumento attuale che colpisce l'economia russa". Secondo Tajani "per la Russia la soluzione migliore è trovare un accordo con l'Ucraina e finire questa stagione di guerra".
Esplosioni a Kiev dopo attacco missilistico russo
Udite esplosioni a Kiev nella notte, dopo che l'Aeronautica militare ucraina ha diramato un allarme missilistico. Lo riferisce l'agenzia Rbc, che cita appunto l'Aeronautica militare e l'amministrazione militare della città di Kiev. All'1.21 del mattino (ora locale), l'Aeronautica ha lanciato un allarme per il lancio di missili balistici dalla regione di Bryansk. Quattro minuti dopo, a Kiev si sono udite delle forti esplosioni. Secondo le prime informazioni, del fumo si leva nei pressi di un centro commerciale. Un condominio residenziale risulta danneggiato. A seguito dell'attacco notturno a Kiev, una persona è rimasta uccisa e altre cinque ferite. Lo riferisce l'agenzia ucraina Rbc citando l'Amministrazione militare della città di Kiev. Alle 3.14 (ora locale) è stato dichiarato il cessato allarme.