Le forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk quasi 40 volte nell'arco della giornata odierna, provocando un morto e quattro feriti. Lo riferisce via social Oleksandr Hanzha, capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Una persona è stata uccisa e quattro sono rimaste ferite. Il nemico ha attaccato quattro distretti della regione quasi 40 volte utilizzando droni, artiglieria e bombe aeree", ha scritto in un post, precisando che tra i bersagli c'erano una scuola superiore, case private e un camion. "Un'autovettura, così come campi di grano e piselli, sono andati a fuoco. Quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state ricoverate in ospedale. Una donna di 70 anni è in gravi condizioni", aggiunge Hanzha.